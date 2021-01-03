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Что пожелала Алёна Ланская телеканалу СТВ на 20-летие?

03 января 2021 18:06
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Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что пожелала Алёна Ланская телеканалу СТВ на 20-летие?-1

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Уважаемые телезрители телеканала СТВ, от всей души хочу поздравить всех вас, и нас в том числе, с 20-летием телеканала. Замечательный канал, такая круглая дата, такие приятные события, приятные передачи, развлекательные передачи в основном. И мне безумно приятно быть сопричастной к этому каналу, потому что когда-то в свое время я тоже вносила вклад своими яркими номерами в новогодние праздники. Хочу пожелать вам благодарных зрителей, всем сотрудникам крепкого здоровья, любви, счастья, процветания вам и вашему каналу.

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# 20 лет СТВ # общество # Алёна Ланская # Фотофакт

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