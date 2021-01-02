Артюх в интервью Азарёнку: «Народное единство для меня это сплочение людей совершенно разных»
Новости Беларуси. Президент Беларуси объявил 2021-й годом народного единства. Ведь именно оно нужно нашей стране сейчас как никогда. На Беларусь продолжает оказываться беспрецедентное внешнее давление, поэтому сейчас важно сплотиться.
В студии авторской программы Григория Азаренка «Тайные пружины политики. 2.0» Юлия Артюх.
Григорий Азаренок, корреспондент:
У нас в гостях настоящее открытие 2020 года Юлия Артюх. Ведущая СТВ в том числе.
Юля, как встретили Новый год? Какого Президента смотрели: настоящего или фальшивку, зробленую ў Літве?
Юлия Артюх:
Смотрели, конечно же, нашего уважаемого Александра Григорьевича. Новый год встретили в семейном кругу, вместе с детьми, мужем, родителями, то есть все по-домашнему. Все очень мило, под пожелания нашего Президента. В Новый год уже с новыми силами, дальше будем работать.
Григорий Азарёнок: «Мы сплотились вокруг нашего лидера. Пытаясь разобщить, разрушить, они сделали нас сильнее»
Григорий Азаренок:
Народное единство – что это для вас? Вы участвовали, организовывали автопробеги, патриотические митинги, шествия, вы общались с этими людьми. Народное единство – как вы его ощущаете? С учетом того, что у нас впереди большой, масштабный форум – Всебелорусское народное собрание.
«Народное единство для меня это сплочение людей совершенно разных»
Юлия Артюх:
Народное единство для меня это сплочение людей совершенно разных. Потому что на автопробегах и вообще в принципе по жизни мы встречаемся с разными людьми с разным мировоззрением, с разным восприятием, подходом к жизни. Однако все любят свою родину, есть дух патриотизма.
Голосовали за нашего Александра Григорьевича, соответственно, защищают свой голос, свою любовь к нашей земле, хотят только стабильности и процветания.
Григорий Азаренок:
Девиз прошлого года «Любимую не отдадим» актуален и в этом?
Юлия Артюх:
Я думаю, что актуален. Он уже у нас навсегда, это наш девиз по жизни будет – белорусов.
Григорий Азаренок:
Вроде бы женский штаб, женское трио. Такие они ивенты устраивали. Много говорили о женских делах, проблемах. Они так доверительно входили к людям в сердца, в души и так далее. Такие у них были речи проникновенные. Так хочется всегда Тихановскую пожалеть. Почему вы все-таки проголосовали за Александра Лукашенко, а не за этот образ женский, на первый взгляд, обаятельный?
Они как проект решили сыграть на образе женщины, матери. И кто-то повелся
Юлия Артюх:
Во-первых, я бы не сказала, что это был образ обаятельный в моем представлении. Это трио я раскусила сразу.
Всегда голосовала за Александра Григорьевича, и у меня не было, в принципе, каких-то сомнений или раскачиваний в какую-то чужую сторону. Когда уже начали выдвигаться другие кандидаты, я даже не смотрела на них в принципе, потому что единственный человек, обладающий огромным опытом, огромным потенциалом, твердостью, силой духа, это действительно человек, который любит нашу страну, это только Александр Григорьевич. Поэтому сомнений не было.
А по поводу женского такого образа – да, они как проект решили сыграть на этом образе женщины, матери, жены. И кто-то повелся. Для меня это было очевидно: это проект, продуманный стратегически, который поэтапно осуществлялся.
Григорий Азаренок:
Юлия, по-женски, в чем проблема Светланы Тихановской?
Юлия Артюх:
Я не врач, чтобы ставить какие-то диагнозы.
Григорий Азаренок:
Но женщина же всегда чувствует...
«Они повелись на легкие деньги какие-то, решили пропиариться, заработать»
Юлия Артюх:
Честно говоря, я думаю, проблема лишь в том, что она со своим мужем захотели жить хорошо и пошли по неправильному пути. Им заплатили за эту пиар-кампанию, за вот эти все действия. Проплатил Запад, собственно говоря, где она сейчас проживает опять-таки на проплаченных квартирах, виллах, подарки ей дарят. Скорее всего, эти деньги надо отрабатывать, как говорится, свой хлеб отрабатывать. Они повелись на легкие деньги какие-то, решили пропиариться, заработать. Думали, что им это все вот так легко сойдет с рук.
Григорий Азаренок:
Если делать вывод: девушки, внимательно смотрите, за кого выходите замуж, правильно?
Юлия Артюх:
Здесь тоже верно, да, соглашусь с вами.