Артюх в интервью Азарёнку: «Народное единство для меня это сплочение людей совершенно разных»

Новости Беларуси. Президент Беларуси объявил 2021-й годом народного единства. Ведь именно оно нужно нашей стране сейчас как никогда. На Беларусь продолжает оказываться беспрецедентное внешнее давление, поэтому сейчас важно сплотиться. В студии авторской программы Григория Азаренка «Тайные пружины политики. 2.0» Юлия Артюх.

Григорий Азаренок, корреспондент:

У нас в гостях настоящее открытие 2020 года Юлия Артюх. Ведущая СТВ в том числе. Юля, как встретили Новый год? Какого Президента смотрели: настоящего или фальшивку, зробленую ў Літве? Юлия Артюх:

Смотрели, конечно же, нашего уважаемого Александра Григорьевича. Новый год встретили в семейном кругу, вместе с детьми, мужем, родителями, то есть все по-домашнему. Все очень мило, под пожелания нашего Президента. В Новый год уже с новыми силами, дальше будем работать. Григорий Азарёнок: «Мы сплотились вокруг нашего лидера. Пытаясь разобщить, разрушить, они сделали нас сильнее» Григорий Азаренок:

Народное единство – что это для вас? Вы участвовали, организовывали автопробеги, патриотические митинги, шествия, вы общались с этими людьми. Народное единство – как вы его ощущаете? С учетом того, что у нас впереди большой, масштабный форум – Всебелорусское народное собрание.

«Народное единство для меня это сплочение людей совершенно разных» Юлия Артюх:

Народное единство для меня это сплочение людей совершенно разных. Потому что на автопробегах и вообще в принципе по жизни мы встречаемся с разными людьми с разным мировоззрением, с разным восприятием, подходом к жизни. Однако все любят свою родину, есть дух патриотизма.

Голосовали за нашего Александра Григорьевича, соответственно, защищают свой голос, свою любовь к нашей земле, хотят только стабильности и процветания.

Григорий Азаренок:

Девиз прошлого года «Любимую не отдадим» актуален и в этом? Юлия Артюх:

Я думаю, что актуален. Он уже у нас навсегда, это наш девиз по жизни будет – белорусов.

Григорий Азаренок:

Вроде бы женский штаб, женское трио. Такие они ивенты устраивали. Много говорили о женских делах, проблемах. Они так доверительно входили к людям в сердца, в души и так далее. Такие у них были речи проникновенные. Так хочется всегда Тихановскую пожалеть. Почему вы все-таки проголосовали за Александра Лукашенко, а не за этот образ женский, на первый взгляд, обаятельный? Они как проект решили сыграть на образе женщины, матери. И кто-то повелся Юлия Артюх:

Во-первых, я бы не сказала, что это был образ обаятельный в моем представлении. Это трио я раскусила сразу. Всегда голосовала за Александра Григорьевича, и у меня не было, в принципе, каких-то сомнений или раскачиваний в какую-то чужую сторону. Когда уже начали выдвигаться другие кандидаты, я даже не смотрела на них в принципе, потому что единственный человек, обладающий огромным опытом, огромным потенциалом, твердостью, силой духа, это действительно человек, который любит нашу страну, это только Александр Григорьевич. Поэтому сомнений не было.

А по поводу женского такого образа – да, они как проект решили сыграть на этом образе женщины, матери, жены. И кто-то повелся. Для меня это было очевидно: это проект, продуманный стратегически, который поэтапно осуществлялся. Григорий Азаренок:

Юлия, по-женски, в чем проблема Светланы Тихановской? Юлия Артюх:

Я не врач, чтобы ставить какие-то диагнозы. Григорий Азаренок:

Но женщина же всегда чувствует... «Они повелись на легкие деньги какие-то, решили пропиариться, заработать» Юлия Артюх:

Честно говоря, я думаю, проблема лишь в том, что она со своим мужем захотели жить хорошо и пошли по неправильному пути. Им заплатили за эту пиар-кампанию, за вот эти все действия. Проплатил Запад, собственно говоря, где она сейчас проживает опять-таки на проплаченных квартирах, виллах, подарки ей дарят. Скорее всего, эти деньги надо отрабатывать, как говорится, свой хлеб отрабатывать. Они повелись на легкие деньги какие-то, решили пропиариться, заработать. Думали, что им это все вот так легко сойдет с рук.