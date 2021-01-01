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2021 год объявлен в Беларуси годом народного единства

01 января 2021 12:36
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Новости Беларуси. 2020-й – уже история, а мы начинаем отсчет дней нового 2021 года. Весело и ярко Беларусь отметила этот праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто-то за новогодним столом в кругу семьи и близких друзей, а кто-то на праздничных локациях, где в минувшую ночь, несмотря на не совсем январскую погоду, можно было окунуться в атмосферу Нового года.

2021 год объявлен в Беларуси годом народного единства-1

По традиции, за несколько минут до его наступления белорусов с праздником поздравил Президент. В последние мгновения непростого 2020-го Александр Лукашенко обратился к соотечественникам спокойно и уверенно, пожелав всем мира, добра и благополучия. А еще наступивший 2021-й станет годом народного единства, и сегодня мы вместе начинаем писать новую главу нашей независимой Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом-2021: «Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней»

2021 год объявлен в Беларуси годом народного единства-4

Новогоднее обращение главы государства к белорусам – это многолетняя традиция, однако нынешнее прошло в необычной форме – в очень теплом, почти домашнем кругу единомышленников и друзей, которые собрались во Дворце Независимости.

В этот важный для страны момент рядом с Президентом люди, которые олицетворяют все наше общество: известные врачи и спортсмены, журналисты и артисты, ректоры, преподаватели, силовики, военные и настоящие белорусы – патриоты, которые делают нашу страну сильней и богаче.

2021 год объявлен в Беларуси годом народного единства-7

Общаясь с главой нашего государства, они также поздравили Президента с наступающим Новым годом и пожелали нашей стране стабильности и благополучия.

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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