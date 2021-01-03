«Спасибо, что вы есть». Любовь Черкашина обратилась к сотрудникам СТВ

Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Любовь Черкашина, призер Олимпийских игр:

От всей души поздравляю телеканал с 20-летием, желаю вам крутых, позитивных, интересных гостей, много передач, которые бы не смогли никаким образом отвлечь внимание от телеэкранов. Ну и, безусловно, новых крутых, крутых проектов. Спасибо, что вы есть, ребята.

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