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«Спасибо, что вы есть». Любовь Черкашина обратилась к сотрудникам СТВ

03 января 2021 18:06
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Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Спасибо, что вы есть». Любовь Черкашина обратилась к сотрудникам СТВ-1

Любовь Черкашина, призер Олимпийских игр:
От всей души поздравляю телеканал с 20-летием, желаю вам крутых, позитивных, интересных гостей, много передач, которые бы не смогли никаким образом отвлечь внимание от телеэкранов. Ну и, безусловно, новых крутых, крутых проектов. Спасибо, что вы есть, ребята.

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# 20 лет СТВ # общество # Любовь Черкашина # Фотофакт

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