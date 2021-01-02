Григорий Азарёнок: «Мы сплотились вокруг нашего лидера. Пытаясь разобщить, разрушить, они сделали нас сильнее»

Новости Беларуси. Президент Беларуси объявил 2021-й годом народного единства. Ведь именно оно нужно нашей стране сейчас как никогда. 2021 год объявлен в Беларуси годом народного единства В мировой экономике грядет кризис, связанный с бездумными излишними мерами в борьбе с эпидемией. А на Беларусь продолжает оказываться беспрецедентное внешнее давление. Поэтому сейчас как никогда важно сплотиться. Тема народного единства стала ключевой в первом в 2021 году выпуске авторской программы Григория Азаренка «Тайные пружины политики. 2.0».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Год народного единства. Александр Лукашенко призвал так назвать 2021-й. Он хочет, чтобы в стране закончились ссоры, распри, переживания, чтобы ушла злость, чтобы не допустить гражданского конфликта, который усиленно разжигают в интернете. «Отсутствие единства – корень разрушения государств» Отсутствие единства – корень разрушения государств. Ведь сказано еще в Евангелии: царство, разделившееся само в себе, не устоит. Ведь именно междоусобные войны князей, их непрерывные набеги друг на друга привели к тому, что Киевская Русь погибла под копытами татарской конницы. Григорий Азаренок:

Именно отсутствие единства привело к чудовищной смуте и иностранной интервенции в XVI веке. Когда бояре и прочая знать уже не знали, к кому присягать после десятков предательств. И только сплочение народа вокруг Минина и Пожарского спасло отечество.

Разделение общества привело к революции 1917 года. И то же самое произошло в чудовищном 1991-м, когда народ перестал верить партии, партия предала саму себя и собственную страну, а на окраинах начали захватывать власть националисты, лозунг которых – разъединение. Разделяй и властвуй – древний принцип, которым всегда пользуются наши враги. «Патриотизм, политический суверенитет». Юрий Воскресенский о том, что поможет белорусам объединиться Григорий Азаренок:

Но когда мы были едины, мы побеждали. В 1812 году, когда в один обоз, в один строй встали и барин, и мужик, мы победили самую передовую армию мира, которая до этого покорила всю Европу. В 1941-м Гитлер был уверен, что после колоссального удара все развалится. Украина, Прибалтика, Беларусь, Кавказ не захотят сражаться за общую Родину и предпочтут коллаборацию. Но он просчитался. Тогда мы оказались едиными и сокрушили совершенную военную машину, которая покорила тогда уже практически все человечество. Местные и зарубежные провокаторы пытались внести в общество раскол

Григорий Азаренок:

Местные и зарубежные провокаторы и мерзавцы, цель которых – захватить и разрушить нашу страну, пытались внести в общество раскол. Они унижали и травили врачей, которые боролись с коронавирусом, они сеяли недоверие к власти, чтобы злить и нервировать людей. Для этого они бесцеремонно и нагло врали, они запустили целую фабрику лжи. Они травили силовиков. Придумывали все новые и новые оскорбления. И в то же время призывали их стать предателями, стать раскольниками, стучать на своих боевых товарищей. Григорий Азаренок:

Они призывали травить учителей. Нагло и по-хамски. Они радовались, когда дети, школьники приносили свои дипломы и олимпиадные награды, ради которых учителя не спали ночами, и бросали их у ворот школ. Они сладострастно смаковали, когда разрушались семьи, когда происходили столкновения. Они буквально питались раздором. Зачем? Какую цель они преследуют? Они сами об этом рассказали. Александр Невзоров, журналист:

Вы не имеете права проиграть, вы не имеете права просто перед нами, перед теми в России, кто вкладывает в вас сердце. Потому что ваш проигрыш – это и ликвидация всяких надежд на перемены в России. Ваш выигрыш – это, по сути дела, существенная заявка на то, что и в России может что-то поменяться. То есть от вас зависит очень многое.

Григорий Азаренок:

В них дышит презрение к нашему народу. Одно из лиц предательства – Денис Дудинский – однажды в своей глупости проговорился. Он сказал: «Идеальная Беларусь будущего? Это те люди, с которыми я общаюсь сейчас. Люди, способные говорить сложноподчиненными предложениями. Люди, которые хорошо владеют русским, белорусским, иностранными языками. Люди, которые читают книги. Люди, которые могут отличить хороший кофе от плохого». Артюх в интервью Азарёнку: «Народное единство для меня это сплочение людей совершенно разных»

Григорий Азаренок:

Это идеология классового презрения. Ему противны те, кто не меняет айфоны каждый год, кто не сможет отличить латте от капучино. Ему невдомек, что он может наслаждаться сортами кофе, когда простые люди встают в 5 утра и вкалывают в полях и на заводах. При виде таких людей ему хочется зажать нос. Но он не достоин того, чтобы рабочий человек научил его уму-разуму гаечным ключом. Он достоин только смеха. Такого жалкого персонажа в свое время высмеял наш великий писатель Янка Купала в своей знаменитой пьесе «Павлинка».

«Мы сплотились вокруг нашего лидера. Пытаясь разобщить, разрушить, они сделали нас сильнее» Григорий Азаренок:

У них не получилось. Армия и милиция выстояли. Общество не поддалось на провокации. Мы сплотились вокруг нашего лидера. Пытаясь разобщить, разрушить, они сделали нас сильнее. Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат. Бойтесь теперь нашего булата, отщепенцы и предатели. Алексей Дзермант: «Была очень серьёзная попытка раскачать государство, может быть, даже уничтожить его»