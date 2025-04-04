В выходные ожидаются заморозки – ГАИ призывает соблюдать осторожность на дорогах

Перепады температуры от плюса до минуса прогнозируют синоптики в выходные дни. В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Также инспекторы рекомендуют не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Лучше дождаться, когда установится стабильная погода. А если водители уже успели «переобуться», то лучше воздержаться от использования личного транспорта.
Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Госавтоинспекция в ближайшие выходные будет во взаимодействии с коммунальными организациями осуществлять дорожный надзор условий дорожного движения, принимать превентивные профилактические меры к избежанию ухудшения дорожно-транспортной ситуации, но вместе с тем напоминает дополнительно о том, что необходимо соблюдать дистанцию, избегать резких маневрирований, торможений, ускорений и быть пристальными, внимательными при пересечении пешеходных переходов, перекрестков, в особенности в ночное время суток.
В условиях непогоды и плохой видимости пешеходам также следует соблюдать осторожность: пересекать проезжую часть в разрешенных местах и использовать светоотражающие элементы.