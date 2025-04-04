Почему Союзное государство нужно масштабировать? О перспективах интеграции рассказал политолог

Алексей Дзермант, политолог:

2 апреля мы отмечаем День единения народов Беларуси и России. И это хороший повод вновь поговорить о смыслах нашего единства и нашего Союза. Важно, что мы говорим именно о единении народов – белорусов и россиян. Хотя понятно, что Союзное государство Беларуси и России – это, прежде всего, о политике, безопасности и экономике. Но не только, ведь единство народов это еще и родственные связи, вера, культура и общая история, поэтому за политико-государственными форматами отношений всегда нужно видеть конкретных людей, для которых наш Союз, безусловно, несет благо.

И это благо имеет конкретное измерение – и в цифрах товарооборота, и в заказах для предприятий, и в уровне благосостояния наших граждан, который во многом благодаря Союзному государству не просел и даже растет, несмотря на самые суровые западные санкции. Союз Беларуси и России – это пример, ориентир для многих на постсоветском пространстве, ведь мы смогли оттолкнуться от дна распада, преодолеть центробежные тенденции и начали строительство такого интеграционного блока, которого раньше не было.

Нельзя войти в одну реку дважды и поэтому мы, даже при всем желании, не можем повторить опыт СССР, потому что кардинальным образом изменились конкретно-исторические условия, в рамках которых нам и приходится действовать тут и сейчас. Тем не менее наш Союз, наша союзная философия доказали свою исключительную важность, состоятельность, успешность в это время – очередной попытки нас окончательно уничтожить. Но именно поэтому наши противники все время пытаются нас разобщить, а Союз уничтожить. По этому поводу стоит процитировать статью посла России в Беларуси Бориса Грызлова, написанную им специально ко Дню единения народов Беларуси и России, с основными тезисами которой можно только согласиться.