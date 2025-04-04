Почему Союзное государство нужно масштабировать? О перспективах интеграции рассказал политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
2 апреля мы отмечаем День единения народов Беларуси и России. И это хороший повод вновь поговорить о смыслах нашего единства и нашего Союза. Важно, что мы говорим именно о единении народов – белорусов и россиян. Хотя понятно, что Союзное государство Беларуси и России – это, прежде всего, о политике, безопасности и экономике. Но не только, ведь единство народов это еще и родственные связи, вера, культура и общая история, поэтому за политико-государственными форматами отношений всегда нужно видеть конкретных людей, для которых наш Союз, безусловно, несет благо.
И это благо имеет конкретное измерение – и в цифрах товарооборота, и в заказах для предприятий, и в уровне благосостояния наших граждан, который во многом благодаря Союзному государству не просел и даже растет, несмотря на самые суровые западные санкции. Союз Беларуси и России – это пример, ориентир для многих на постсоветском пространстве, ведь мы смогли оттолкнуться от дна распада, преодолеть центробежные тенденции и начали строительство такого интеграционного блока, которого раньше не было.
Нельзя войти в одну реку дважды и поэтому мы, даже при всем желании, не можем повторить опыт СССР, потому что кардинальным образом изменились конкретно-исторические условия, в рамках которых нам и приходится действовать тут и сейчас. Тем не менее наш Союз, наша союзная философия доказали свою исключительную важность, состоятельность, успешность в это время – очередной попытки нас окончательно уничтожить. Но именно поэтому наши противники все время пытаются нас разобщить, а Союз уничтожить. По этому поводу стоит процитировать статью посла России в Беларуси Бориса Грызлова, написанную им специально ко Дню единения народов Беларуси и России, с основными тезисами которой можно только согласиться.
Очевидна угроза, которую таит в себе потакание разрушительному оголтелому национализму, коренящемуся в отрицании этнокультурного родства восточных славян. Именно такой сценарий был реализован в Украине. Не секрет, что наши враги вынашивают аналогичные планы против России, Беларуси и Союзного государства как флагманского интеграционного проекта, вокруг которого кристаллизуется новый глобальный центр силы – Большое Евразийское партнерство.
Алексей Дзермант:
Мы в Беларуси верны советской традиции дружбы народов, над которой некоторые сегодня всячески насмехаются и издеваются, но она и есть залог нашего союзничества и близких отношений с Россией и другими дружественными странами. Дружба народов упоминается в нашем гимне – это часть нашей идеологии и государственной практики. Поэтому в проявлении и любых националистических и шовинистических настроений нужно видеть угрозу всему нашему Союзу, Союзному государству.
Наш Союз состоялся, но у него есть задача на перспективу – перерасти формат двойки и увеличиться новыми участниками, так мы станем еще сильнее. Поэтому идеологию, смыслы нашего Союза нужно выстраивать так, чтобы он не воспринимался как закрытый клуб, об этом же говорит и наш Президент.
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Алексей Дзермант:
Это очень важные акценты – да, белорусов и русских связывают узы славянского братства. Но и в России, и в Беларуси живут не только славянские народы, а если мы хотим привлечь к нашему Союзу еще кого-то, то не нужно ограничиваться только узкоэтническими рамками.
Поэтому, если говорить о перспективах Союза, то есть два ключевых направления, по которым нам нужно развиваться. Первое – вглубь. То есть делать нашу интеграции еще более тесной, не зависящей только от сиюминутных обстоятельств, например, нам нужно создавать единые институты, такие как общие рынки нефти и газа с понятным механизмом ценообразования. Причем так, чтобы эти институты могли быть масштабируемыми и на других субъектах.
И нам нужно расти вширь – то есть привлекать в Союз других участников, чтобы у нас был больший рынок, росла совокупная мощь. Союз Беларуси и России в хорошем смысле нужно пропагандировать, рассказывать про его преимущества, активно приглашать других участников. За объединением народов будущее. И у нас есть большие возможности это светлое будущее для себя создать.
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