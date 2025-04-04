«Пару десятков мы найдём» – Лукашенко пообещал подарить велосипеды перспективным юным спортсменам

Спорт 4 апреля стал ключевой на встрече у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государство тратит колоссальные средства на спорт и, разумеется, ожидает соответствующий результат. Причем он нужен и от атлетов, и от спортивных функционеров. Каждый вложенный рубль должен себя оправдывать и приносить дивиденды. Такова четкая позиция Александра Лукашенко. Главу государства интересует не столько завтрашний, сколько послезавтрашний день и перспектива развития спорта. Фактически при каждом клубе есть свои детские школы.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Обязанность клубов – направлять часть доходов на детско-юношеский спорт, от всех полученных доходов, за исключением субсидий. Подготовка ребят, у которых есть задатки – одна из основных задач. Александр Лукашенко готов поучаствовать посильно лично, не для пиара, а для результата.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот велосипеды, ну, где-то, может быть, и помочь надо – этот велосипед немало стоит. Думаю каким-нибудь звездочкам бы отдать, у которых не на что купить эти велосипеды, – я не нашел. Федерация, даже ты, по-моему, тогда уже была – да вот этим отдадим, в Федерацию. Я не хочу. Я хочу персонально звездочке, которая будет ценить, что Президент подарил велосипед, который немало стоит, ты знаешь, гоночный. Чтобы они гонялись. Имей в виду это, рассчитывай. Пару десятков мы найдем тебе этих велосипедов. Но дело не в этом. Велотрек должен быть в порядке, конькобежный стадион должен быть в порядке. Я уже не говорю о том, что туда надо соревнования тащить, как бы ни было сложно. Красноречивый диалог и красноречивый пример, на самом деле. Подытоживая, деньги будут вкладывать в тех, кто показывает результат, в тех, кто готов работать.

Александр Лукашенко:

Надо где-то формулу выработать – формулу! Не то, что пришел, хорошо посидел в НОКе или у министра спорта в кабинете – получил чего-то. Должна быть железная, справедливая для всех формула. Результат – деньги. Нет результата – нет денег. Это не значит, что всех, кто менее успешен забудут и забросят. Просто будут поступать по справедливости, стимулируя чуть активнее двигаться. В конце концов, спортсменам по профессии это положено делать.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Все средства, которые сегодня у нас на спорт выделяются, они в спорте и останутся. Мы только их грамотно внутри перераспределим. И будет создаваться еще в конце чемпионата призовой фонд. По результатам чемпионата, в зависимости от занятого места, в каждом игровом виде спорта на команду будет выделяться призовой фонд. И они будут бороться за эти средства. Не получать, как вот дали в течение всего сезона, раздали деньги – и у меня жизнь удалась, мне хорошо, я спортсмен. Нет, вы будете еще бороться за деньги, чтобы первое место – одна сумма, второе – другая, третье – третья. И так далее.