Провёл неделю под завалами – в Мьянме спасли чудом выжившего человека

Тот случай, когда действительно невозможное возможно. Настоящее чудо произошло в Мьянме, которая приходит в себя после крупнейшего разрушительного землетрясения. Спустя неделю после катастрофы на месте рухнувшего отеля в Мандалае китайской команде спасателей удалось найти живого человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти трогательные кадры тут же облетели весь мир.

В ликвидации последствий землетрясения в Мьянме продолжают участвовать и белорусские спасатели. Разбор завалов проводится круглосуточно в сложных условиях: температура воздуха днем превышает отметку в 40 градусов. Также весьма велика угроза афтершоков и дальнейшего обрушения построек.

Напомним, 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли более 3 тысяч человек, еще около 5 тысяч пострадали.