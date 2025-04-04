В Беларуси стартовал информационно-просветительский проект «Бессмертная слава Великой Победы»

«Бессмертная слава Великой Победы» – в Беларуси дан старт новому информационно-просветительскому проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он расскажет о подвиге наших предков будущим поколениям.

Инициатором идеи выступила партия «Белая Русь». Цель проекта – сохранение и популяризация исторической памяти. На протяжении нескольких месяцев в формате лектория спикеры будут встречаться с трудовыми коллективами и молодежными аудиториями. Первая встреча прошла 4 апреля со школьниками из столичных гимназий.

Елизавета Николаенко, учащаяся гимназии № 56 Минска: Это история нашей страны, это история нашего народа. Она оставила неизгладимый отпечаток на всех нас, даже тех, кто живет сейчас. Это история наших прадедов, прабабушек, бабушек. И, безусловно, нельзя просто это забыть. Я считаю, об этом нужно говорить. Очень рада, что проводятся такие встречи и мероприятия.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Одной из ценностей нашей идеологии является память о Великой Победе. Эта ценность, эта норма закреплена в нашей Конституции. И задача каждого гражданина Беларуси – свято чтить подвиг советского народа, белорусского народа в Великой Отечественной войне. Но для того, чтобы уважать, чтобы чтить, надо знать, в чем он состоял, как проходила Великая Отечественная война, какие потери понес советский народ, какими силами была достигнута Великая Победа.

Проект «Бессмертная слава Великой Победы» охватит все регионы страны. Завершится просветительский марафон в День Независимости Беларуси – 3 июля.