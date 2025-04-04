Бизнес по «серым» схемам – как находят неплательщиков налогов и какие последствия?

Как известно, спокойным сном отличаются те, кто своевременно платит налоги. Однако по этому пути идут не все. Инспекция по налогам и сборам Беларуси по Минску регулярно выявляет новые схемы уклонения от уплаты налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще всего индивидуальные предприниматели перестают отчитываться о своей профдеятельности, при этом продолжают оказывать услуги и получать доход. Налоговые органы регулярно отслеживают финансовые потоки таких граждан. О последствиях использования «серых» методов работы узнавала Арина Верховская.

Арина Верховская, корреспондент:

Ремонтные работы, грузоперевозки, клининг. Найти услуги сегодня можно под любой запрос. Такие онлайн-объявления привлекают внимание не только потенциальных заказчиков, но и налоговые органы. Активная коммерческая деятельность в мессенджерах, соцсетях, на сайтах объявлений – то, на что обращают внимание контролирующие органы. Так, в поле зрения столичной налоговой попал частный шеф-повар. Был оформлен как ИП, готовил рационы и блюда на заказ. Но спустя время сообщил о приостановлении работы. В декларациях сумма дохода равнялась нулю, а соответственно, не с чего уплачивать и налоги. При этом странички в социальных сетях регулярно пополнялись яркими фото и видео с готовыми блюдами. Рекламировались услуги кейтеринга. Вместе с сотрудниками налоговой инспекции мы связались с кулинаром под видом клиента.

– Видела вашу рекламу в социальных сетях, что вы оказываете кейтеринговые услуги. Это так?

– Да. Оказываем.

– Смотрите, у меня через неделю будет день рождения. Хотела бы заказать мероприятие, заказать ваши услуги, человек примерно на 20.

– У нас ценники различаются в зависимости от того, это будет выходной день или будний день. Если будний день, то 100 рублей с человека, выходной день – 150 рублей с человека. Внимание инспекторов привлекли финансовые потоки частного шеф-повара. На счет в банке регулярно поступали средства. В ходе проверки выяснилось, что мужчина умышленно уклонялся от уплаты налогов, продолжая оказывать услуги и получать доход.