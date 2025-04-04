Бизнес по «серым» схемам – как находят неплательщиков налогов и какие последствия?
Как известно, спокойным сном отличаются те, кто своевременно платит налоги. Однако по этому пути идут не все. Инспекция по налогам и сборам Беларуси по Минску регулярно выявляет новые схемы уклонения от уплаты налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще всего индивидуальные предприниматели перестают отчитываться о своей профдеятельности, при этом продолжают оказывать услуги и получать доход. Налоговые органы регулярно отслеживают финансовые потоки таких граждан.
О последствиях использования «серых» методов работы узнавала Арина Верховская.
Арина Верховская, корреспондент:
Ремонтные работы, грузоперевозки, клининг. Найти услуги сегодня можно под любой запрос. Такие онлайн-объявления привлекают внимание не только потенциальных заказчиков, но и налоговые органы.
Активная коммерческая деятельность в мессенджерах, соцсетях, на сайтах объявлений – то, на что обращают внимание контролирующие органы. Так, в поле зрения столичной налоговой попал частный шеф-повар. Был оформлен как ИП, готовил рационы и блюда на заказ. Но спустя время сообщил о приостановлении работы. В декларациях сумма дохода равнялась нулю, а соответственно, не с чего уплачивать и налоги. При этом странички в социальных сетях регулярно пополнялись яркими фото и видео с готовыми блюдами. Рекламировались услуги кейтеринга. Вместе с сотрудниками налоговой инспекции мы связались с кулинаром под видом клиента.
– Видела вашу рекламу в социальных сетях, что вы оказываете кейтеринговые услуги. Это так?
– Да. Оказываем.
– Смотрите, у меня через неделю будет день рождения. Хотела бы заказать мероприятие, заказать ваши услуги, человек примерно на 20.
– У нас ценники различаются в зависимости от того, это будет выходной день или будний день. Если будний день, то 100 рублей с человека, выходной день – 150 рублей с человека.
Внимание инспекторов привлекли финансовые потоки частного шеф-повара. На счет в банке регулярно поступали средства. В ходе проверки выяснилось, что мужчина умышленно уклонялся от уплаты налогов, продолжая оказывать услуги и получать доход.
Находился в тяжелом финансовом положении, хотел подзаработать денег. И не подумал о последствиях, начал заниматься данной деятельностью. После того как штраф наложили, я все-таки о своей беспечности начал задумываться. Сейчас думаю, как перед государством долги, полученные в результате деятельности, закрыть.
Специалистам налоговых органов часто приходится сталкиваться с так называемыми «бизнесменами». Инспекторы регулярно отслеживают движение денег на счетах индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Под контроль попадают те, кто имеет существенный разрыв между доходом и расходами. То есть тратят больше, чем зарабатывают.
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