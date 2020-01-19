Икона Божией Матери, «Эдемский сад» и святые источники. Показываем, как устроен Жировичский монастырь изнутри
Новости Беларуси. Уже в мае 2020 года отметим сразу два больших юбилея: 550-летие со времени явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие основания Свято-Успенского Жировичского монастыря, святыни и места поистине уникальных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Сейчас в монастыре полным ходом идет реконструкция. В чем можно быть однозначно уверенными, так это в том, что к юбилею успеют. Бог в помощь. Кстати, обновится не только монастырь, но и весь агрогородок Жировичи.
Корреспондент Галина Буро на неделе побывала в Жировичском монастыре. Давайте посмотрим на обитель ее глазами.
Вот фигура, она вот так примерно будет выглядеть. С надписью «Преподобный мученик Серафим архимандрит Жировичский» на тумбе. В левой руке он будет держать, а правой рукой (творить – прим. ред.) крестное знамение. Он как бы будет приглашать этим крестным знамением всех входящих.
Пожалуй, наш канал стал первым из СМИ, кто увидел эти эскизы. Работа над памятником преподобному Серафиму Жировичскому в разгаре, вскоре фигуру начнут отливать в бронзе. Установят на входе в Жировичский монастырь. Высота скульптуры вместе с пьедесталом – 3,5 метра, вес превысит 700 килограммов. К слову, благое дело финансово поддержали крупные белорусские предприятия – пожертвовали на духовное искусство без малого 100 тысяч рублей.
Юрий Путятов, куратор проекта:
В основание памятника будет заложена капсула с землей, которая была привезена священнослужителями Жировичской обители из Нижнего Новгорода. Именно там архимандрит Жировичский Серафим был казнен и похоронен.
Именно в Жировичах преподобный Серафим принял монаший сан, занимался проповедничеством, но при советской власти был отправлен в концлагерь. В конце прошлого столетия его причислили к лику святых мучеников земли белорусской.
Тем временем, в самом Жировичском мужском монастыре идет ремонт старинного братского корпуса. На очереди реконструкция колокольни. Преобразится главная городская площадь. Новый асфальт, парковки и зоны отдыха – к весне и сам агрогородок будет не узнать. Несмотря на строительный шум, обитель продолжает жить в молитве и готовится к празднику духовно.
Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?
Неизменно полный храм прихожан и паломников. Очередь к образу у алтаря. Это та самая знаменитая икона Жировичской Божией Матери. Она входит в сотню самых почитаемых православных образов мира и носит статус чудотворной.
Мария Снежко:
Чудесное место. Благодатное. Здесь у нас появилась долгожданная дочь. Наверное, молитвами Богородицы.
Ольга Остапчик:
Здесь такое святое место. Мы живем рядом. Грех не приезжать сюда, потому что люди издалека сюда ездят, со всего мира.
София Рапеко:
У кого, конечно, не получается сюда приехать, пускай получится. Хотя бы раз здесь надо побывать.
Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:
Очень скоро обнаруживается, что икона обладает такими чудесными свойствами, помогает людям, исцеляет болезни самые различные. И люди начинают собираться вокруг этой иконы, и образуется такое небольшое поселение вокруг этой церкви.
Иеромонах Евстафий принял постриг 15 лет назад. До этого Юрий Халиманков – его имя в миру – окончил в Минске университет культуры. Получил диплом драматурга и… ушел в монастырь. О причинах поступка мы не стали спрашивать, это личное. У каждого монаха здесь своя история, зачастую непростая. А вера сильная.
Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря:
Как я шучу, 33 богатыря. Как-то так в последнее время это число не меняется. Плюс еще люди, которые желали бы поступить в монастырь, жить, трудиться здесь. Но это послушание очень трудное. Поэтому принято у нас в обители не менее двух лет испытывать себя.
Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии
Пианино в учебной аудитории необходимо для тренировок пения у будущих священников. Духовная семинария хоть и называется минской, расположена на территории Жировичского монастыря. Здесь воспитывается будущее белорусской православной церкви.
Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:
Студент семинарии, священнослужитель – это человек высокой культуры. Причем высокой культуры не только духовной, но и светской.
Евгений Жук – студент третьего курса. Признается: духовную стезю выбрал по велению сердца. На вопрос, какой предмет самый сложный в учебе, отвечает без колебаний – древнегреческий. Трудный, но важный.
– Это язык священного писания – Нового Завета.
– Что-нибудь можете сказать по-древнегречески? Какую-нибудь фразу?
Нам посчастливилось попасть в учебное заведение закрытого типа – посетители здесь бывают нечасто. На дневном отделении учатся 84 человека. День семинариста расписан по минутам. После утренней литургии учеба, дальше – послушания: в храме, на кухне или на территории. В 18 часов самоподготовка. В 23.00 время спать. В целом, образовательная система близка к мирской: 10-балльная шкала оценок, отчислить за неуспеваемость здесь тоже могут.
Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах
Еще одна достопримечательность монастыря – три святых источника. Посетителям доступно два, но к весне откроют третий. Вода в них известна чудесами исцеления – лечит от сложных болезней, разрешает запутанные жизненные ситуации, умягчает твердые сердца.
Галина Буро, корреспондент:
Специально для паломников построили такие купальни. Окунуться сюда едут и летом, и зимой. Например, сейчас температура воды –5ºС.
Любят бывать паломники еще в одном месте при монастыре – это Эдемский сад.
А теперь и лани, олени, волки, еноты, нутрии, даже страусы – кого здесь только нет! Все животные на удивление контактные. Здесь уверены: потому что места благодатные. А еще звери по-своему учат людей быть добрее.
Протоиерей Димитрий Семуха, настоятель Свято-Троицкого собора Слонима:
Мы назвали это место «Эдемским садом», потому что хотели приблизиться к той идее, к той жизни наших прародителей в Раю, которые жили в Эдемском саде. Там, где животные не боялись друг друга, там, где в человеке они не видели угрозы.
Весной в обители готовятся масштабно отпраздновать две важные даты: 500-летие монастыря и 550-летие с момента явления чудотворной иконы. Торжества намечены на 19 и 20 мая. Здесь не обошлось без скептиков: мол, неизвестна же точная дата строительства монастыря. Разные источники дают противоречивую информацию. Но ведь и точную дату рождения Христа тоже никто не знает. Да и в числе ли вся соль?
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Беседуя с владыкой Гурием, я ему говорю: «Владыко, давайте мы определим, праздновать не только вот 19 и 20 мая 2020 года. Давайте определим, будем праздновать целый год». И пусть те злопыхатели, которые когда-то глумились над Христом Спасителем, над церковью, пусть и сегодня они поглумятся, для нас не принципиально. Если для кого-то это принципиально и от этого что-то может измениться, тогда можно подискутировать, можно о чем-то говорить. На самом деле это недискуссионный вопрос, по крайней мере для нас, для верующих во Христа людей.
Галина Буро:
Помимо праздничных богослужений запланированы выставки, международные конференции и заседание Священного Синода. В обители ожидают большой наплыв паломников со всего мира. Частично их разместят в обновленном гостевом доме, рассматривается вопрос организации палаточного лагеря возле одного из святых источников. А на молитву верующих позовет звон колоколов, новый набор которых будет отлит специально к празднику.
Еще одно чудо, говорят насельники, что монастырь никогда за всю свою историю не закрывался. Прошел сквозь межконфессиональные бури, эпоху атеизма и кровопролитные войны к большому празднику, как символу православной веры, искренней и вечной.