Икона Божией Матери, «Эдемский сад» и святые источники. Показываем, как устроен Жировичский монастырь изнутри

Новости Беларуси. Уже в мае 2020 года отметим сразу два больших юбилея: 550-летие со времени явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие основания Свято-Успенского Жировичского монастыря, святыни и места поистине уникальных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Сейчас в монастыре полным ходом идет реконструкция. В чем можно быть однозначно уверенными, так это в том, что к юбилею успеют. Бог в помощь. Кстати, обновится не только монастырь, но и весь агрогородок Жировичи. Корреспондент Галина Буро на неделе побывала в Жировичском монастыре. Давайте посмотрим на обитель ее глазами.

Вот фигура, она вот так примерно будет выглядеть. С надписью «Преподобный мученик Серафим архимандрит Жировичский» на тумбе. В левой руке он будет держать, а правой рукой (творить – прим. ред.) крестное знамение. Он как бы будет приглашать этим крестным знамением всех входящих.

Пожалуй, наш канал стал первым из СМИ, кто увидел эти эскизы. Работа над памятником преподобному Серафиму Жировичскому в разгаре, вскоре фигуру начнут отливать в бронзе. Установят на входе в Жировичский монастырь. Высота скульптуры вместе с пьедесталом – 3,5 метра, вес превысит 700 килограммов. К слову, благое дело финансово поддержали крупные белорусские предприятия – пожертвовали на духовное искусство без малого 100 тысяч рублей.

Юрий Путятов, куратор проекта:

В основание памятника будет заложена капсула с землей, которая была привезена священнослужителями Жировичской обители из Нижнего Новгорода. Именно там архимандрит Жировичский Серафим был казнен и похоронен.

Именно в Жировичах преподобный Серафим принял монаший сан, занимался проповедничеством, но при советской власти был отправлен в концлагерь. В конце прошлого столетия его причислили к лику святых мучеников земли белорусской.

Тем временем, в самом Жировичском мужском монастыре идет ремонт старинного братского корпуса. На очереди реконструкция колокольни. Преобразится главная городская площадь. Новый асфальт, парковки и зоны отдыха – к весне и сам агрогородок будет не узнать. Несмотря на строительный шум, обитель продолжает жить в молитве и готовится к празднику духовно.

Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь? Неизменно полный храм прихожан и паломников. Очередь к образу у алтаря. Это та самая знаменитая икона Жировичской Божией Матери. Она входит в сотню самых почитаемых православных образов мира и носит статус чудотворной.

Мария Снежко:

Чудесное место. Благодатное. Здесь у нас появилась долгожданная дочь. Наверное, молитвами Богородицы.

Ольга Остапчик:

Здесь такое святое место. Мы живем рядом. Грех не приезжать сюда, потому что люди издалека сюда ездят, со всего мира.

София Рапеко:

У кого, конечно, не получается сюда приехать, пускай получится. Хотя бы раз здесь надо побывать.

«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери Происхождение этой маленькой иконы неизвестно. Она явилась миру.

Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:

Очень скоро обнаруживается, что икона обладает такими чудесными свойствами, помогает людям, исцеляет болезни самые различные. И люди начинают собираться вокруг этой иконы, и образуется такое небольшое поселение вокруг этой церкви. Иеромонах Евстафий принял постриг 15 лет назад. До этого Юрий Халиманков – его имя в миру – окончил в Минске университет культуры. Получил диплом драматурга и… ушел в монастырь. О причинах поступка мы не стали спрашивать, это личное. У каждого монаха здесь своя история, зачастую непростая. А вера сильная.

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря:

Как я шучу, 33 богатыря. Как-то так в последнее время это число не меняется. Плюс еще люди, которые желали бы поступить в монастырь, жить, трудиться здесь. Но это послушание очень трудное. Поэтому принято у нас в обители не менее двух лет испытывать себя.

Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии Пианино в учебной аудитории необходимо для тренировок пения у будущих священников. Духовная семинария хоть и называется минской, расположена на территории Жировичского монастыря. Здесь воспитывается будущее белорусской православной церкви.

Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:

Студент семинарии, священнослужитель – это человек высокой культуры. Причем высокой культуры не только духовной, но и светской. Евгений Жук – студент третьего курса. Признается: духовную стезю выбрал по велению сердца. На вопрос, какой предмет самый сложный в учебе, отвечает без колебаний – древнегреческий. Трудный, но важный.

– Это язык священного писания – Нового Завета.

– Что-нибудь можете сказать по-древнегречески? Какую-нибудь фразу?

Нам посчастливилось попасть в учебное заведение закрытого типа – посетители здесь бывают нечасто. На дневном отделении учатся 84 человека. День семинариста расписан по минутам. После утренней литургии учеба, дальше – послушания: в храме, на кухне или на территории. В 18 часов самоподготовка. В 23.00 время спать. В целом, образовательная система близка к мирской: 10-балльная шкала оценок, отчислить за неуспеваемость здесь тоже могут.

Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах Еще одна достопримечательность монастыря – три святых источника. Посетителям доступно два, но к весне откроют третий. Вода в них известна чудесами исцеления – лечит от сложных болезней, разрешает запутанные жизненные ситуации, умягчает твердые сердца.

Галина Буро, корреспондент:

Специально для паломников построили такие купальни. Окунуться сюда едут и летом, и зимой. Например, сейчас температура воды –5ºС.

Любят бывать паломники еще в одном месте при монастыре – это Эдемский сад.

Да, у монастыря есть собственный зоосад. Медведь – одно из первых приобретений. «Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

А теперь и лани, олени, волки, еноты, нутрии, даже страусы – кого здесь только нет! Все животные на удивление контактные. Здесь уверены: потому что места благодатные. А еще звери по-своему учат людей быть добрее.

Протоиерей Димитрий Семуха, настоятель Свято-Троицкого собора Слонима:

Мы назвали это место «Эдемским садом», потому что хотели приблизиться к той идее, к той жизни наших прародителей в Раю, которые жили в Эдемском саде. Там, где животные не боялись друг друга, там, где в человеке они не видели угрозы.

Весной в обители готовятся масштабно отпраздновать две важные даты: 500-летие монастыря и 550-летие с момента явления чудотворной иконы. Торжества намечены на 19 и 20 мая. Здесь не обошлось без скептиков: мол, неизвестна же точная дата строительства монастыря. Разные источники дают противоречивую информацию. Но ведь и точную дату рождения Христа тоже никто не знает. Да и в числе ли вся соль?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Беседуя с владыкой Гурием, я ему говорю: «Владыко, давайте мы определим, праздновать не только вот 19 и 20 мая 2020 года. Давайте определим, будем праздновать целый год». И пусть те злопыхатели, которые когда-то глумились над Христом Спасителем, над церковью, пусть и сегодня они поглумятся, для нас не принципиально. Если для кого-то это принципиально и от этого что-то может измениться, тогда можно подискутировать, можно о чем-то говорить. На самом деле это недискуссионный вопрос, по крайней мере для нас, для верующих во Христа людей.

Митрополит Павел о 500-летии монастыря в Жировичах: «Будем надеяться, что Патриарх всея Руси Кирилл приедет на этот праздник» На торжества ожидают высоких гостей. Приглашены глава нашего государства и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Галина Буро:

Помимо праздничных богослужений запланированы выставки, международные конференции и заседание Священного Синода. В обители ожидают большой наплыв паломников со всего мира. Частично их разместят в обновленном гостевом доме, рассматривается вопрос организации палаточного лагеря возле одного из святых источников. А на молитву верующих позовет звон колоколов, новый набор которых будет отлит специально к празднику.