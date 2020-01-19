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«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках

19 января 2020 16:58
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Новости Беларуси. Эта тема может коснуться любого из нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Хорошо помню свое замешательство, когда чуть было не приняла Джима Кэрри за величайшего актера современности. Одно время в сети активно набирало обороты популярности видео, в котором он якобы точь-в-точь копирует Джека Николсона в одной из сцен легендарного фильма Стэнли Кубрика «Сияние». Помните, обезумевший писатель прорубает топором дверь, просовывает голову внутрь и, скалясь, кричит: «А вот и Джонни»?

По итогу Джим Кэрри, конечно, неплох, но точно не настолько. Оказалось, это технология подмены лиц в видео. Искусственный интеллект deepfake. И все бы ничего, если бы технология не становилась все более совершенной, а в сети не стали появляться ролики с политиками.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-1

И тут вопрос: где грань между безобидной шалостью и вседозволенностью? И как не попасть на уловку информационных мошенников?

Выяснил Дмитрий Боярович.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-4

Характерная внешность, жесты и мимика. Едва ли зритель поспорит с тем, что на экране Барак Обама, экс-президент США. А мы все-таки зададим вопрос: «Вы уверены?»

Пользователи интернета до сих не могут поверить в то, что это видео – фейк. В роли политика в нем Джордан Пил, американский комик. Ролик моментально стал вирусным. Его просмотрели больше 7 миллионов человек.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-7

Ольга Агейко, кандидат психологических наук, доцент:
То, что мы видим – вот эта фальсификация, эти дипфейки – они вызывают в первую очередь эмоциональный всплеск. Мы видим, нам это как ни странно или нравится, или не нравится, но мы к этому неравнодушны. И мы этим даже делимся в социальных сетях.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-10

Технологию, которая позволяет заменить лицо человека, называют дипфейк («глубокая подмена»). Ее разработали 6 лет назад для киноиндустрии. Она была призвана помогать актерам делать трюки, но вышла далеко за пределы большого экрана.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-13

Алексей Дубко, специалист по визуальным эффектам:
Дипфейк – если делать качественно, на глубоком уровне – очень сложная технология. Кроме открытого программного обеспечения надо использовать другое. Это уже коммерческий продукт. Это не технология одной кнопки. Для полуминутного видео может потребоваться от трех дней.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-16

Техническая основа дипфейка – нейронные сети. Здесь задействован и искусственный интеллект, и анализ больших данных. Система учится тому, как может выглядеть и двигаться конкретный человек. Один из банальных примеров такого механизма – маски в Instagram.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-19

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Своего рода дипфейк на обывательском уровне может сделать кто угодно. Для этого достаточно смартфона и приложения, которое может изменять лицо. Например, делаем фото. Редактируем его: изменяем прическу, выражение лица, фон. Делимся в социальных сетях. И вот уже под моим аккаунтом оказывается совершенно другой человек.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-22

Но забавные, казалось бы, возможности чреваты совсем иными последствиями: от вторжения в частную жизнь до финансовых махинаций. Первая подобного рода из-за дипфейка случилась в 2019 году. Мошенники, подделав голос главы энергетической компании, по телефону поручили перевести липовому поставщику четверть миллиарда долларов.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-25

Кадр из х/ф «Захват», реж. Б. Чанан, 2019 г.

Причем доказать невиновность в таком случае нереально. Об этом даже сняли сериал. По сюжету полиция расследует взлом системы камер видеонаблюдения в Лондоне.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-28

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Известно, что фейки играют свою роль по воздействию на политический курс даже стабильных, устойчивых стран. Они могут вызывать панику на бирже, они могут уничтожать конкурентов. И дипфейки здесь не исключение. Это еще более мощный инструмент все тех же способов воздействия.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-31

Сегодня в мире нет технологии, позволяющей распознавать «ненастоящие» видео. Ее лишь разрабатывают. К примеру, крупные корпорации – Facebook, Microsoft, Google – создают датасеты для обнаружения подделок. Автору лучшей «антиложь»-программы обещают 10 миллионов долларов. Между тем, дипфейк в руках злоумышленников остается мощным инструментом влияния.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-34

Александр Ивановский, политический аналитик:
По существу, это окрашенные ценностями и стремлениями тех людей, которые их создают, попытки проверить реакцию среды на те или иные события. Есть и дополнительные эффекты: посеять неуверенность, чтобы люди захлебнулись в разночтении тех или иных событий. Ну и, конечно, все это делается для того, чтобы свою позицию показать в более выгодном свете.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-37

В США уже признали: дипфейки представляют угрозу национальной безопасности. В мире это явление начинают регулировать. Беларусь – не исключение. В стране предлагают закрепить понятия «фейк» и «дипфейк» законодательно. Такую возможность уже рассматривают в парламенте.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-40

Олег Гайдукевич, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Да, это сложно. Да, это непросто. Помните, когда стали критиковать, что мы начали говорить (и депутаты, и чиновники) о том, что надо ввести идентификацию по тем же комментариям? Это был тот шаг, который надо было сделать. Потому что анонимность и безнаказанность, когда можно оскорблять, делать что угодно и тебе за это ничего не будет – это неправильно.

Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-43

Совсем недавно в России создали программу, способную синтезировать голос любого человека. Как, к примеру, звучат Владимир Познер и Ксения Собчак, вы можете услышать в видеоматериале.

Авторы идеи заявляют, что будут использовать копии голосов в рекламе, объявлениях, аудиокнигах и музейных гидах.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-46

Но существуют риски. В плохих руках эта технология может стать оружием. Она открывает большие возможности для фальсификаций. Получается, что фактически с ней можно подделать любой разговор. Даже если речь идет о президенте страны.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-49

Ольга Агейко:
Самое печальное, что сейчас ожидается (по прогнозам специалистов, которые занимаются этой проблематикой) – социальный интеллект будет наделен каким-то маломальским сознанием. Если это произойдет, то эти процессы могут быть вообще бесконтрольны.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-52

Ожидается, что через полгода технология дипфейков разовьется настолько, что такие видео будет невозможно отличить от оригинальных. Объект в них может иметь не только чужое лицо, но и делать то, чего не совершал. Как бы то ни было, задуматься о вероятных последствиях этого стоит сейчас. Ведь мы уже живем в мире, где выражение «видел своими глазами» больше ни о чем не говорит.

«В плохих руках эта технология может стать оружием». Почему сейчас так много говорят о дипфейках-55

# Интернет # общество # Дмитрий Боярович # Юлия Огнева # Виталий Демиров # Александр Ивановский # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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