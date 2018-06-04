«Огромный народный праздник». «Балетное лето в Большом» откроется премьерой спектакля «Петрушка»

Новости Беларуси. Международный фестиваль «Балетное лето в Большом» откроется премьерой спектакля «Петрушка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые он был представлен зрителям более 100 лет назад в Париже.

Это история о несчастном герое из опилок и соломы, в котором просыпается жизнь и развиваются эмоции. Картина завораживает гармонией музыки, сценографии и хореографии.

Владимир Рылатко, первый заместитель директора Большого театра оперы и балета Беларуси: Балет получается очень яркий. То есть то, что закладывал Бенуа (великий сценограф, художник, автор балета этого «Петрушка»), – огромный народный праздник, тонкий, с горчинкой, как всегда. Мне кажется, что он получается.

Юрий Троян, художественный руководитель балета Большого театра оперы и балета Беларуси:

«Петрушка» – это, прежде всего, балет Стравинского, с этого нужно начинать, потому что гениальная музыка, так же как и «Жар-птица».

Это можно назвать как вечером балетов в кино, так и вечером балетов Игоря Стравинского. Это выдающаяся музыка.

Международный фестиваль хореографии уже в пятый раз пройдет в Национальном театре оперы и балета. В программе семь спектаклей. Впервые в Минск приедут солисты лондонской Королевской оперы.