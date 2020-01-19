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«Праздник души». В Свято-Духовом кафедральном соборе верующие рассказали, что для них значит Крещение

19 января 2020 11:47
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Новости Беларуси. 19 января православная церковь отмечает праздник Крещения Господа Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его называют еще Богоявлением, потому что с этого момента началось земное служение и проповедь Спасителя.

Духовная составляющая и суеверия. Священник рассказывает о крещенской воде

«Праздник души». В Свято-Духовом кафедральном соборе верующие рассказали, что для них значит Крещение-1

В храмах происходит великое освящение воды. С ней связано немало традиций, поэтому многолюдно сейчас во всех храмах.

О празднике – материал Яны Шипко из Свято-Духова кафедрального собора.

«Праздник души». В Свято-Духовом кафедральном соборе верующие рассказали, что для них значит Крещение-4

Яна Шипко, корреспондент:
Водой прихожане запасаются традиционно на год вперед. Считается, что она не портится и обладает чудодейственными свойствами. И вот что сами верующие рассказали о празднике Крещения.

«Меня сын приобщил». Почему белорусы окунаются на Крещение

«Праздник души». В Свято-Духовом кафедральном соборе верующие рассказали, что для них значит Крещение-7

В этот праздник не стоит работать в первую очередь. У нас традиция дома: мама крещенскую воду приносит и мы ее пьем. По возможности сами идем в церковь.

«Праздник души». В Свято-Духовом кафедральном соборе верующие рассказали, что для них значит Крещение-10

Крещение для нас – праздник души, очищения души.

«Праздник души». В Свято-Духовом кафедральном соборе верующие рассказали, что для них значит Крещение-13

Какая-то легкость появляется, от бытовых проблем отходишь.

Утром в храме прошло праздничное богослужение. Его возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. В завершении был совершен великий чин освящения воды.

«Праздник души». В Свято-Духовом кафедральном соборе верующие рассказали, что для них значит Крещение-16

Иерей Василий Нелидкин, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:
Центром праздника является сам Господь наш Иисус Христос, пришедший в этот мир во плоти. Крещение Христа Спасителя, Христа Бога в реке Иордан, погружение его в эти воды, освящение этих вод божественным присутствием – это важное событие историческое, важное событие для всех христиан, потому что это начало проповеди Христа. После этого Господь наш начал благовестовать о спасении и грядущем Царствии небесном.

Яна Шипко:
Окунуться в прорубь можно до полуночи. Крещение завершает цикл рождественских праздников.

«Праздник души». В Свято-Духовом кафедральном соборе верующие рассказали, что для них значит Крещение-19

«Праздник души». В Свято-Духовом кафедральном соборе верующие рассказали, что для них значит Крещение-21

Подробности праздника – в видеоматериале.

# Православные в Беларуси # общество # Яна Шипко # Иерей Василий Нелидкин # Фотофакт

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