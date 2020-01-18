«Тазики одним хлопком складывал в конвертик». Как медведю сделали миску из колеса и кто ещё живёт в зоопарке в Жировичах

Протоиерей Дмитрий Сёмуха, настоятель Свято-Троицкого Собора Слонима:

Люди купили в жлобинском зоопарке для своего фермерского хозяйства. И они там занимались разведением собак охотничьих. И по каким-то причинам они не могли его содержать. И вот они нам его подарили. Мы долго не могли приспособиться, как же кормить медведя. Он очень сильный, и те тазики, которые мы ему предлагали в качестве тарелок, он просто одним хлопком складывал в такой конвертик. И вот на день хватало одного тазика. Поэтому наши сотрудники придумали более твердую посуду – это диск от колеса, в котором заварили дырки какие-то. И вот он долго-долго по аналогии с этими тазиками пытался также поступить с этим диском, но не получилось.