Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?

Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:

И камень этот, он сохранился, он находится в алтаре Явленской церкви. И на нём вот служится сейчас Божественная литургия. Тоже много свидетельств сохранилось, особенно свидетельств XVII века, записанных. Они до сих пор есть у нас о чудесной помощи, в том числе, и от этого камня.