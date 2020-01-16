«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери
О чудесах, которые творит икона Жировичской Божией Матери в Свято-Успенском мужском монастыре, рассказываем в программе «Специальный репортаж».
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Здесь на праздники яблоку негде упасть, но даже обычная поздняя литургия, как сегодня, собирает немало прихожан и паломников. В обители хранятся десятки мощей святых. И неизменно очередь к образу у алтаря. Это икона Жировичской Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси. Она входит в сотню самых почитаемых православных образов мира. И носит статус чудотворной.
Мария Снежко, прихожанка:
Чудесное место, благодатное здесь. У нас появилась долгожданная дочь. Наверное, молитвами Богородицы.
Ольга Остапчик, прихожанка:
Помощь от Бога есть, потому что обращаемся к Богу, и, действительно, поддержка. Здоровья просим всегда детям. Здесь такое святое место. Мы живём рядом. Грех не приезжать сюда. Потому что люди издалека сюда едут, со всего мира.
София Рапейко, прихожанка:
Чувствуется, что намолено, благодатно, хорошо, здесь действительно душой отдыхаешь. Поэтому у кого, конечно, не получается сюда приехать, пускай получится. Хотя бы раз здесь надо побывать.
Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?
20 лет назад пришлось изготовить копию иконы Жировичской Божией Матери. Она и выставлена на всеобщее обозрение. В православии считается, что копия обладает той же чудотворной силой. Оригинал монахи стараются лишний раз не тревожить, ведь за пять с половиной веков образ стал слишком хрупким. Происхождение этой маленькой иконы неизвестно. Она явилась миру дважды. Впервые в 1470 году.
Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:
Здесь в то время были владения литовского вельможи пана Солтана. И обычно здесь пастухи пасли скот пана Солтана. И в один из дней они обнаружили какое-то удивительное сияние в ветвях дикой груши. И когда они подошли поближе, они увидели маленькую иконку. Пан Солтан не придал такого значения серьёзного этой находке. И когда вечером в его имении была ассамблея, то есть был сбор гостей торжественный, он хотел показать эту находку, но, открыв шкатулку, куда он предварительно её положил, он не обнаружил там икону. Тоже был очень удивлён: никто её похитить не мог. И примерно на следующий день или через несколько дней пастухи на том же месте обнаружили снова эту икону и снова сообщили пану Солтану об этом. Тогда он уже понял, что это необычное явление, что это знак такой, о том, что икона должна находиться здесь. И примерно в это же время он строит там первую церковь, которая была деревянная. И очень скоро обнаруживается, что икона обладает такими чудесными свойствами – помогает людям, исцеляет болезни самые различные. И люди начинают собираться вокруг этой иконы, и образуется такое небольшое поселение вокруг этой церкви.
Так началась история агрогородка Жировичи – людей объединила икона. Но спустя время в деревянном храме произошёл пожар, и образ исчез. Вновь явился уже в XVI веке школьникам. Они увидели Богоматерь с иконой в руке, сидящую на камне. На этом месте был построен каменный храм – сейчас это Явленская церковь, от слова «явление».