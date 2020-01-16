«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери

Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:

Здесь в то время были владения литовского вельможи пана Солтана. И обычно здесь пастухи пасли скот пана Солтана. И в один из дней они обнаружили какое-то удивительное сияние в ветвях дикой груши. И когда они подошли поближе, они увидели маленькую иконку. Пан Солтан не придал такого значения серьёзного этой находке. И когда вечером в его имении была ассамблея, то есть был сбор гостей торжественный, он хотел показать эту находку, но, открыв шкатулку, куда он предварительно её положил, он не обнаружил там икону. Тоже был очень удивлён: никто её похитить не мог. И примерно на следующий день или через несколько дней пастухи на том же месте обнаружили снова эту икону и снова сообщили пану Солтану об этом. Тогда он уже понял, что это необычное явление, что это знак такой, о том, что икона должна находиться здесь. И примерно в это же время он строит там первую церковь, которая была деревянная. И очень скоро обнаруживается, что икона обладает такими чудесными свойствами – помогает людям, исцеляет болезни самые различные. И люди начинают собираться вокруг этой иконы, и образуется такое небольшое поселение вокруг этой церкви.