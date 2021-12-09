«Та страна, в которой мы жили, от нас отказалась». Мужчина из Украины о том, почему решил принять белорусское гражданство

Новости Беларуси. В настоящее время в Комиссии по вопросам гражданства при Президенте нет нерассмотренных заявлений о приеме в гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об украинцах, которые обратились к Президенту с просьбой упростить процедуру получения белорусского гражданства. Почти 500 граждан Украины стали нашими соотечественниками и готовят документы для получения белорусского паспорта. Соответствующий указ 7 декабря подписал Александр Лукашенко.

Напомним, поручение упростить процедуру для живущих в нашей стране украинцев Президент дал во время «Большого разговора» в августе 2021 года. С тех пор около 1 200 человек стали белорусскими гражданами. При наличии заявлений от людей подобная работа будет продолжена.