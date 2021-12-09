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«Та страна, в которой мы жили, от нас отказалась». Мужчина из Украины о том, почему решил принять белорусское гражданство

09 декабря 2021 18:10
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Новости Беларуси. В настоящее время в Комиссии по вопросам гражданства при Президенте нет нерассмотренных заявлений о приеме в гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об украинцах, которые обратились к Президенту с просьбой упростить процедуру получения белорусского гражданства. Почти 500 граждан Украины стали нашими соотечественниками и готовят документы для получения белорусского паспорта. Соответствующий указ 7 декабря подписал Александр Лукашенко.  

Напомним, поручение упростить процедуру для живущих в нашей стране украинцев Президент дал во время «Большого разговора» в августе 2021 года. С тех пор около 1 200 человек стали белорусскими гражданами. При наличии заявлений от людей подобная работа будет продолжена.  

Почти 500 украинцев уже готовят документы для получения белорусского паспорта. О том, как выполнялось поручение Президента, читайте здесь.  

«Та страна, в которой мы жили, от нас отказалась». Мужчина из Украины о том, почему решил принять белорусское гражданство-1

Сергей Чеботаев, житель Могилева:  
Буквально через день мне позвонили уже из «иммиграции» и спросили: «Хотите ли вы быть гражданином?» На что мы всей семьей ответили: «Да, хотим, конечно», потому что та страна, в которой мы жили, от нас отказалась. Вот и все.  

«Та страна, в которой мы жили, от нас отказалась». Мужчина из Украины о том, почему решил принять белорусское гражданство-4

Подробнее эту тему раскроют наши журналисты в информационно-аналитической программе «Неделя» на СТВ в воскресенье, 12 декабря, в 19:30.  

# Беларусь-Украина # общество # Сергей Чеботаев # Алексей Бегун # Фотофакт

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