«Когда я в Беларуси, я чувствую, что меня здесь принимают как дома». Почему этномузыку Бреговича и Кустурицы любят во всём мире?

Новости Беларуси. Уникальный микс балканского фолка и цыганской музыки на неделе привезли в Минск две самые харизматичные сербские звезды – Эмир Кустурица и Горан Брегович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одну сцену музыканты делят не впервые. На этот раз представили новую зажигательную программу совместно с Президентским оркестром Беларуси.

Артисты по традиции привезли и свои коллективы. Знаменитый режиссер, обладатель «Пальмовых ветвей», а по совместительству экстравагантный музыкант Кустурица выступил со своим «Некурящим оркестром», а Брегович – с бессменным свадебно-похоронным. На заре карьеры Горана Бреговича называли балканским Джаггером. Он вырос из рока, но вдохновение неизменно черпал в традиционной культуре. Теперь под этнические напевы его родины танцуют во всем мире. Мы попытались узнать, в чем секрет.

Горан Брегович, музыкант, композитор (Сербия):

На сцене я пытаюсь веселиться сам. И это передается публике. А вообще, любая музыка основана на традициях, будь то Стравинский, Рахманинов или Леннон и Маккартни. Возможно, наша культура просто не так широко известна в вашей стране. Но есть всегда нечто общее, через фильтр времени. И белорусы, и сербы исторически близки как славяне. Поэтому когда я в Беларуси, я чувствую, что меня здесь принимают как дома.