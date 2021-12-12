Чтобы никакие схемы серые не действовали. Игорь Петришенко рассказал об ограничениях на вывоз лесоматериалов из ЕАЭС

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Странами согласованно примем решение о запрете вывоза леса-кругляка из Российской Федерации за периметр Евразийского экономического союза. То есть лес, который поставляется для внутренних нужд государств-членов ЕАЭС, будет в тех необходимых объемах потребления, которые нужны для субъектов хозяйствования, которые работают на переработке леса, поставляемого из Российской Федерации. То есть внешний контур закрывается. И, соответственно, обязательства государства должны принять, чтобы никакие схемы так называемые серые, о которых информировал президент Российской Федерации, не действовали в отношении российского леса, поставляемого в страны ЕАЭС.

Илона Волынец, СТВ:

Торговать «кругляком» в Беларуси уже давно моветон в деревообработке. Да и сама отрасль стала одной из самых успешных. К концу подходит большой модернизационный процесс. На новых производствах станки напоминают многоэтажные дома. Эти гигантские принтеры производят трехслойный картон, тонкую упаковочную бумагу. Еще очень интересная деталь. Именно модернизированные предприятия госконцерна словно локомотив тянут за собой развитие малого и среднего бизнеса.