«Здесь жизнь течёт». Как семья из Донбасса нашла в Беларуси второй дом

Новости Беларуси. 448 гражданам Украины предоставлено белорусское гражданство. Соответствующий указ 7 декабря подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручение упростить процедуру для живущих в нашей стране украинцев Президент озвучил во время «Большого разговора» в августе 2021 года. С тех пор около 1 200 человек стали белорусскими гражданами. Подробности в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Современная политика давно модифицировала народное «обещанного 3 года ждут». Так появилось новое дипломатическое правило «обещанного не ждите». Что тут сказать, отвечать за слова нынче не в моде. Благо, Беларусь за модой следит избирательно.

Беда украинского народа давно стала болью и белорусского. Когда в Украине вспыхнули военные действия, многие спасение нашли именно в Беларуси. Постепенно наша страна стала для обездоленных людей местом для жизни – спокойным и мирным. В первую очередь благодаря поручению Президента принять людей на равных правах с белорусами и помочь всем необходимым.

В Беларуси Ольга Емельянова живет уже 7 лет. Из родной Донецкой области вместе с мужем и сыном уехала, когда началась война. Над головой свистели пули, опасность чувствовалась даже дома, а на руках – маленький ребенок. В Беларуси у Ольги были дальние родственники, поэтому, поразмыслив, решила бежать именно сюда. Приехали с одним чемоданом и в Борисове нашли второй дом. Встретили семью гостеприимно. Соседи помогли техникой, Красный Крест – одеждой.

Посодействовали и с документами, и с трудоустройством. Сейчас Ольга называет свою семью заводской: муж работает на БелАЗе, а сама на местном комбинате хлебопродуктов. Именно в нашей стране они видят свое будущее и будущее своего ребенка.

Ольга Емельянова, жительница Борисова:

Мы приезжали, у нас не все документы были на месте, все шли навстречу. Природа, красота, чистота. Здесь жизнь течет, я вижу непосредственно здесь будущее своего ребенка, да и свое, собственно, тоже. Развиваться, строиться, работать, жить. Моя позиция такая, что самому надо работать, жить, чего-то добиваться. Мое понятие, что мне никто ничего не обязан.