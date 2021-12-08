«Бояться завтрашнего дня не каждый может». Украинский политолог о том, почему население бежит из страны

Новости Беларуси. 448 гражданам Украины предоставлено белорусское гражданство. Соответствующий указ 7 декабря подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 448 гражданам Украины предоставлено белорусское гражданство. Соответствующий указ 7 декабря подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 августа. «Большой разговор» с белорусским лидером – политика, международные отношения и внутренние интересы. Среди множества вопросов о глобальном звучит и просьба о простом, человеческом.
Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:
Когда люди переезжают, например, из Украины, из Казахстана, из другой страны и работают на благо Беларуси, может быть, им можно как-то помочь и упростить получение вида на жительство, того же гражданства?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ксюша, спасибо. Мне стыдно слушать это вопрос, потому что это не впервые, может, даже и ты говорила об этом. К концу года все должны получить гражданство. Все. Только выработайте систему, чтобы эти люди могли написать нам заявление. Чтобы они могли к нам обратиться, и до конца года все они должны получить гражданство. Я знаю, на фермах и комбайнерами работают, некоторые с семьями приехали и дома купили здесь пустующие. В деревнях, не в городах. Они здесь живут, они здесь имеют дело и прочее. К концу года они должны стать гражданами нашей страны, если они напишут заявление.
С того дня и до этого момента больше тысячи человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами. А подписанный указ Президента дал право называть себя белорусами почти полутысяче человек.
Радость этих людей новому гражданскому статусу плохо вписывается в украинский информационный буллинг против нашей страны.
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Впрочем, по ту сторону правды многие понимают земляков. За годы политической и военной турбулентности страна обросла множеством социальных проблем. Чего только стоит украинцам этот отопительный сезон.
Михаил Чаплыга, политолог (Украина):
Жить вечно в неопределенности, бояться завтрашнего дня не каждый может. Поэтому очень много граждан Украины выбирают жить в той стране, где они завтрашний день будут ждать с радостью, а не боятся его и прятаться под одеялом. Где тарифы не будут смертельными для твоей семьи, где ты сможешь знать, что у тебя будут работа, зарплата. Будут и медицинское обеспечение, и образование для твоих детей. Если граждане имели желание получить гражданство и им его дали, то я могу только приветствовать.