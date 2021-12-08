«Бояться завтрашнего дня не каждый может». Украинский политолог о том, почему население бежит из страны

Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании: Когда люди переезжают, например, из Украины, из Казахстана, из другой страны и работают на благо Беларуси, может быть, им можно как-то помочь и упростить получение вида на жительство, того же гражданства?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ксюша, спасибо. Мне стыдно слушать это вопрос, потому что это не впервые, может, даже и ты говорила об этом. К концу года все должны получить гражданство. Все. Только выработайте систему, чтобы эти люди могли написать нам заявление. Чтобы они могли к нам обратиться, и до конца года все они должны получить гражданство. Я знаю, на фермах и комбайнерами работают, некоторые с семьями приехали и дома купили здесь пустующие. В деревнях, не в городах. Они здесь живут, они здесь имеют дело и прочее. К концу года они должны стать гражданами нашей страны, если они напишут заявление.

С того дня и до этого момента больше тысячи человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами. А подписанный указ Президента дал право называть себя белорусами почти полутысяче человек.