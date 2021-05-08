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Их осталось всего два на всю Беларусь. Героев Советского Союза поздравили с подарками от Президента

08 мая 2021 13:28
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Новости Беларуси. Импровизированный концерт под окнами Героев Советского Союза. Их осталось всего два на всю Беларусь. Военные оркестры играли 8 мая в честь полковников в отставке Василия Мичурина и Ивана Кустова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их осталось всего два на всю Беларусь. Героев Советского Союза поздравили с подарками от Президента-1

Для Василия Сергеевича Мичурина поздравления звучали под окнами медицинского центра.

Их осталось всего два на всю Беларусь. Героев Советского Союза поздравили с подарками от Президента-4

Там он проходит лечение. Чествовать ветерана приехали министр обороны, курсанты и офицеры.

Их осталось всего два на всю Беларусь. Героев Советского Союза поздравили с подарками от Президента-7

Их осталось всего два на всю Беларусь. Героев Советского Союза поздравили с подарками от Президента-9

Их осталось всего два на всю Беларусь. Героев Советского Союза поздравили с подарками от Президента-11

Накануне священного праздника этим людям – особое уважение и теплые поздравления. И подарки от Президента Беларуси.

Их осталось всего два на всю Беларусь. Героев Советского Союза поздравили с подарками от Президента-14

Их осталось всего два на всю Беларусь. Героев Советского Союза поздравили с подарками от Президента-16

Импровизированный концерт прошел и у дома Ивана Ильича Кустова. Герой и его супруга приветствовали музыкантов и артистов из окна своей квартиры.

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# Великая Отечественная война # общество # Василий Мичурин # Иван Кустов # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Фотофакт

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