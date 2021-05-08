Их осталось всего два на всю Беларусь. Героев Советского Союза поздравили с подарками от Президента

Новости Беларуси. Импровизированный концерт под окнами Героев Советского Союза. Их осталось всего два на всю Беларусь. Военные оркестры играли 8 мая в честь полковников в отставке Василия Мичурина и Ивана Кустова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Василия Сергеевича Мичурина поздравления звучали под окнами медицинского центра.

Там он проходит лечение. Чествовать ветерана приехали министр обороны, курсанты и офицеры.