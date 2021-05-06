«Я всё время плакала, потому что вспоминаю своё детство». Вот как поздравили ветеранов в Заводском районе

Новости Беларуси. Торжественный марафон в преддверии Дня Победы стартовал в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Заводском районе уже поздравили ветеранов Великой Отечественной.
Новости Беларуси. Торжественный марафон в преддверии Дня Победы стартовал в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Заводском районе уже поздравили ветеранов Великой Отечественной.
Начали с посещения мемориального комплекса в Благовщине. В годы войны в урочище расстреляли 150 тысяч человек. Несмотря на пасмурную погоду, история знакового для столицы и всей страны места не оставила равнодушными ветеранов, которые не понаслышке знают об ужасах войны.
Согреться после экскурсии помог горячий чай с пирогом и теплые беседы с руководством администрации района. Говорили о своем военном прошлом и о мирном будущем нового поколения. Напоследок школьники подарили ветеранам несколько творческих номеров.
Инна Семирская, член Совета ветеранской организации Заводского района:
Я все время плакала, потому что вспоминаю свое детство после войны. Я уже была девочка большая. И вы знаете, когда стали выступать эти дети, это настолько брало за сердце.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Мы помним о своих ветеранах не только 9 Мая, а мы помним о них всегда. Это правильно, об этом нельзя забывать. И пока память об этом будет жива, пока наше поколение и наши дети будут об этом помнить, о той страшной трагедии, которая произошла, я думаю, что это даст возможность и силы не допустить этого в дальнейшем.
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