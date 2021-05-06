«Я всё время плакала, потому что вспоминаю своё детство». Вот как поздравили ветеранов в Заводском районе

Новости Беларуси. Торжественный марафон в преддверии Дня Победы стартовал в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Заводском районе уже поздравили ветеранов Великой Отечественной.

Начали с посещения мемориального комплекса в Благовщине. В годы войны в урочище расстреляли 150 тысяч человек. Несмотря на пасмурную погоду, история знакового для столицы и всей страны места не оставила равнодушными ветеранов, которые не понаслышке знают об ужасах войны.

Согреться после экскурсии помог горячий чай с пирогом и теплые беседы с руководством администрации района. Говорили о своем военном прошлом и о мирном будущем нового поколения. Напоследок школьники подарили ветеранам несколько творческих номеров.