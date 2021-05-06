С каждым годом их становится всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной сейчас живёт в Минске?

Сегодня в столице 993 ветерана Великой Отечественной. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Именно поэтому социальные службы стараются сделать жизнь героев войны качественнее и обеспечить их всем необходимым.

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Накануне 9 Мая и уже начиная с марта-апреля мы провели обследование каждого на дому. Установили то, в чем нуждаются ветераны. Различные были просьбы и пожелания: от ремонтов до замены плит газовых, пожарные извещатели. В общем-то, все эти мероприятия, все просьбы ветеранов, безусловно, выполнены.

Большинство из них получают компенсацию на санаторно-курортное оздоровление, поскольку уже в силу своего возраста предпочитают находиться в домашних условиях. Решениями администрации районов каждый ветеран Великой Отечественной войны освобожден от оплаты за оказание социально-бытовых услуг и от услуг сиделки в этом году.

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