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С каждым годом их становится всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной сейчас живёт в Минске?

06 мая 2021 16:06
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Новости Беларуси. В Минске уже начались праздничные мероприятия ко Дню Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Главные герои – ветераны.

С каждым годом их становится всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной сейчас живёт в Минске?-1

Сегодня в столице 993 ветерана Великой Отечественной. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Именно поэтому социальные службы стараются сделать жизнь героев войны качественнее и обеспечить их всем необходимым.

С каждым годом их становится всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной сейчас живёт в Минске?-4

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Накануне 9 Мая и уже начиная с марта-апреля мы провели обследование каждого на дому. Установили то, в чем нуждаются ветераны. Различные были просьбы и пожелания: от ремонтов до замены плит газовых, пожарные извещатели. В общем-то, все эти мероприятия, все просьбы ветеранов, безусловно, выполнены.

Большинство из них получают компенсацию на санаторно-курортное оздоровление, поскольку уже в силу своего возраста предпочитают находиться в домашних условиях. Решениями администрации районов каждый ветеран Великой Отечественной войны освобожден от оплаты за оказание социально-бытовых услуг и от услуг сиделки в этом году.

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С каждым годом их становится всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной сейчас живёт в Минске?-7

В силу возраста и здоровья многих ветеранов поздравляют на дому. Однако полсотни героев войны все же смогут принять участие в возложении цветов к монументу Победы 9 Мая. Для ветеранов запланирована и экскурсия по Дворцу Независимости.

# Великая Отечественная война # общество # Жанна Романович # Фотофакт

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