Роман Мотульский о Дне Победы: я хочу поздравить всех жителей Беларуси, всех жителей планеты с этим великим праздником

В преддверии Дня Победы многие знаменитые люди поделились своими семейными историями и поздравили всех с наступающим праздником. В числе тех, кто вспомнил об ужасах войны, Роман Мотульский.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Мы находимся в преддверии великого праздника, праздника Победы, победы в Великой Отечественной войне, победы, за которую наш народ заплатил неизмеримо высокую цену. Среди тех, кто боролся с фашизмом с оружием в руках, были и представители самой мирной в мире профессии – библиотекари.

Мы всегда будем гордиться подвигом наших коллег: юриста Жолудева Игоря Валентиновича, рядового Сокольчика Адама Антоновича, медсестры Симаковой Раисы Петровны. Благодаря их подвигу и подвигу миллионов советских солдат мы сегодня живем под мирным небом.

Я хочу поздравить всех жителей Беларуси, всех жителей планеты с этим великим праздником, с этой Великой Победой. Давайте все вместе ценить мир и делать так, чтобы наши дети, внуки, правнуки больше никогда не узнали ужасов войны.

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