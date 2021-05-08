«Полный абсурд и цинизм». Владимир Макей высказался на тему западных санкций в отношении Беларуси

И месяца не прошло, как там, в городе Чеховице-Дзедзице, снесли памятник советско-польскому братству по оружию. И это системный подход. За последние три-четыре года в Польше власти демонтировали свыше 420 памятников советским солдатам.

Новости Беларуси. Память об освободителях Европы от коричневой чумы сохраняют далеко не во всех странах. Наглядный пример – Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 мая глава МИД нашей страны высказался на эту тему. Беларусь осуждает и не приемлет снос памятников погибшим во Второй мировой войне. Заявление прозвучало у стелы «Минск – город-герой».

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Эту тематику очень активно продвигают и беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах. Меня поражает при этом цинизм, в высшей мере цинизм и ненависть по отношению к своему народу.

Я внимательно читаю заявления соответствующих деятелей, которые говорят, что эти санкции предназначены для борьбы с режимом и не повлияют на уровень благосостояния обычных людей. Более того, они говорят, что эти требования о введении этих санкций исходят от самих работников тех или иных предприятий. Слушайте, сходите на «Амкодор», сходите на МТЗ, на МАЗ и поинтересуйтесь у людей, работающих на этих предприятиях, действительно ли они хотят введения каких-то деструктивных мер по отношению к своему предприятию. Полный абсурд и цинизм, как я уже сказал.

Поэтому то, что эти беглые преступники требуют от западных политиков, и то, что эти западные политики идут на эти требования, для нас эта логика абсолютно непонятна.