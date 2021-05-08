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«Полный абсурд и цинизм». Владимир Макей высказался на тему западных санкций в отношении Беларуси

08 мая 2021 13:16
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Новости Беларуси. Память об освободителях Европы от коричневой чумы сохраняют далеко не во всех странах. Наглядный пример – Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И месяца не прошло, как там, в городе Чеховице-Дзедзице, снесли памятник советско-польскому братству по оружию. И это системный подход. За последние три-четыре года в Польше власти демонтировали свыше 420 памятников советским солдатам.

Владимир Макей: заметьте, руководство Беларуси никогда не допускало, чтобы какие-то памятники были разрушены

«Полный абсурд и цинизм». Владимир Макей высказался на тему западных санкций в отношении Беларуси-1

7 мая глава МИД нашей страны высказался на эту тему. Беларусь осуждает и не приемлет снос памятников погибшим во Второй мировой войне. Заявление прозвучало у стелы «Минск – город-герой».

«Полный абсурд и цинизм». Владимир Макей высказался на тему западных санкций в отношении Беларуси-4

После участия в церемонии возложения цветов Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов, не оставил и тему западных санкций в отношении Беларуси.

«Полный абсурд и цинизм». Владимир Макей высказался на тему западных санкций в отношении Беларуси-7

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Эту тематику очень активно продвигают и беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах. Меня поражает при этом цинизм, в высшей мере цинизм и ненависть по отношению к своему народу.

Я внимательно читаю заявления соответствующих деятелей, которые говорят, что эти санкции предназначены для борьбы с режимом и не повлияют на уровень благосостояния обычных людей. Более того, они говорят, что эти требования о введении этих санкций исходят от самих работников тех или иных предприятий. Слушайте, сходите на «Амкодор», сходите на МТЗ, на МАЗ и поинтересуйтесь у людей, работающих на этих предприятиях, действительно ли они хотят введения каких-то деструктивных мер по отношению к своему предприятию. Полный абсурд и цинизм, как я уже сказал.

Поэтому то, что эти беглые преступники требуют от западных политиков, и то, что эти западные политики идут на эти требования, для нас эта логика абсолютно непонятна.

# Государственная политика # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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