Глава МЧС о велопробеге: проведён по тем местам, где захоронены воины Красной армии и партизаны-подпольщики

Новости Беларуси. У Кургана Славы 8 мая стартовал велопробег. 25 километров дистанции и более сотни участников. Присоединились к поздравлениям и представители МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство ведомства и сотрудники возложили венки и цветы к монументу, а после отправились в путь. По дороге сделали две остановки у братских могил в деревне Королев Стан и на въезде в Минск, почтив память павших воинов и мирных жителей.

Сергей Белобровик, начальник службы по физической подготовке Минского городского управления МЧС:

Тут присутствует только чувство гордости за свою страну, что мы такой проделываем путь нелегкий, чтим память тех, кто отдал жизни за нашу страну. Только глубокое уважение и патриотизм присутствуют в каждом из нас.

Диана Железняк, начальник сектора информации и общественных связей Минского областного управления МЧС:

Настроение замечательное. По роду работы я в последние дни неоднократно встречалась с ветеранами. Я просто чувствую своим долгом сделать сегодня что-то памятное, что-то такое, что позволило бы мне просто задуматься о том, каков был велик подвиг, как люди страдали, чем жертвовали, чтобы подарить нам сегодняшний радостный, счастливый день.

В Минске к велоколонне присоединились юные спасатели. Завершился спортивно-патриотический веломарафон МЧС на площади Победы возложением цветов.