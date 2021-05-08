Глава МЧС о велопробеге: проведён по тем местам, где захоронены воины Красной армии и партизаны-подпольщики

Новости Беларуси. У Кургана Славы 8 мая стартовал велопробег. 25 километров дистанции и более сотни участников. Присоединились к поздравлениям и представители МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У Кургана Славы 8 мая стартовал велопробег. 25 километров дистанции и более сотни участников. Присоединились к поздравлениям и представители МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководство ведомства и сотрудники возложили венки и цветы к монументу, а после отправились в путь. По дороге сделали две остановки у братских могил в деревне Королев Стан и на въезде в Минск, почтив память павших воинов и мирных жителей.
Сергей Белобровик, начальник службы по физической подготовке Минского городского управления МЧС:
Тут присутствует только чувство гордости за свою страну, что мы такой проделываем путь нелегкий, чтим память тех, кто отдал жизни за нашу страну. Только глубокое уважение и патриотизм присутствуют в каждом из нас.
Диана Железняк, начальник сектора информации и общественных связей Минского областного управления МЧС:
Настроение замечательное. По роду работы я в последние дни неоднократно встречалась с ветеранами. Я просто чувствую своим долгом сделать сегодня что-то памятное, что-то такое, что позволило бы мне просто задуматься о том, каков был велик подвиг, как люди страдали, чем жертвовали, чтобы подарить нам сегодняшний радостный, счастливый день.
В Минске к велоколонне присоединились юные спасатели. Завершился спортивно-патриотический веломарафон МЧС на площади Победы возложением цветов.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мероприятие было проведено по тем местам, где были захоронены погибшие воины Красной армии и партизаны-подпольщики. Мы знаем, что более 30 тысяч воинов-освободителей захоронены только на подъезде в Минске. Конечно же, нельзя не вспомнить в эти праздничные дни тех победителей, настоящих победителей, которые совершили подвиг во имя процветания нашей страны, нашего народа.
Постоянно держать себя в отличной физической форме для спасателей – профессиональная привычка. Поэтому накануне 9 Мая они принимают участие в веломарафонах и легкоатлетических забегах по всей стране.
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