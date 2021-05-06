«Остаться живым – это большое счастье». Что говорит о войне тот, кто видел и «Бобруйский котёл», и штурм Кёнигсберга
Новости Беларуси. В Минске уже начались праздничные мероприятия ко Дню Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Главные герои – ветераны. Их чествуют молодежь, представители общественных организаций и руководство Мингорисполкома.
Мэр столицы Владимир Кухарев поблагодарил за мирную жизнь ветерана Виктора Костко. Теплая встреча за чаепитием прошла во Дворце ветеранов.
С каждым годом их становится всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной сейчас живёт в Минске?
Виктору Федоровичу 94 года. Война застала его в деревне Новый Городок на Могилевщине. 15-летний подросток стал партизаном – связным, а затем разведчиком. Участвовал в ликвидации «Бобруйского котла», был контужен. Принимал участие во взятии крепости Кенигсберг. День Победы встретил в Восточной Пруссии.
Виктор Федорович несколько раз был ранен, но как только поправлял здоровье, возвращался на фронт. Награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе орденом Отечественной войны II степени. Май 1945-го помнит, как сегодня. И те эмоции, которые невозможно забыть.
Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
Телефонистки были, они плакали, а мы палили вверх салют – радость была. Это рассказать невозможно, потому что пережить такое – три года оккупации, три года по лесам, по болотам в жестокой борьбе с этими фашистами. И остаться живым – это большое счастье.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы говорили с ним о том, что очень важно, чтобы ветераны встречались, и мы должны им обеспечить эту возможность, с молодым поколением. Они знают цену Победы, они знают цену слову, поэтому мы хотели бы, чтобы вот эти встречи продолжались еще долгие-долгие годы. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы каждый ветеран почувствовал внимание не только в этот день.
Читайте также:
Отметил 100-летие, прошёл от начала до конца всю войну. Ветерана Великой Отечественной поздравил Александр Турчин
Прошла Украину, Польшу, Чехословакию, сейчас ей 100 лет. Знакомим с женщиной, которая спасала раненых в годы войны
Напомнит каждому из нас о цене Победы. Вам обязательно нужно увидеть это трогательное видео с участием ветерана