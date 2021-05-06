«Остаться живым – это большое счастье». Что говорит о войне тот, кто видел и «Бобруйский котёл», и штурм Кёнигсберга

Новости Беларуси. В Минске уже начались праздничные мероприятия ко Дню Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Главные герои – ветераны. Их чествуют молодежь, представители общественных организаций и руководство Мингорисполкома. Мэр столицы Владимир Кухарев поблагодарил за мирную жизнь ветерана Виктора Костко. Теплая встреча за чаепитием прошла во Дворце ветеранов. С каждым годом их становится всё меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной сейчас живёт в Минске?

Виктору Федоровичу 94 года. Война застала его в деревне Новый Городок на Могилевщине. 15-летний подросток стал партизаном – связным, а затем разведчиком. Участвовал в ликвидации «Бобруйского котла», был контужен. Принимал участие во взятии крепости Кенигсберг. День Победы встретил в Восточной Пруссии. Виктор Федорович несколько раз был ранен, но как только поправлял здоровье, возвращался на фронт. Награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе орденом Отечественной войны II степени. Май 1945-го помнит, как сегодня. И те эмоции, которые невозможно забыть.