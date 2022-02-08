Игорь Сергеенко: уверен, что стабильность, которая сегодня у нас в стране, будет обеспечена и в ближайшие недели

Новости Беларуси. В первый раз с начала года Совет безопасности собирается во Дворце Независимости. До референдума 19 дней. Да, обеспечение безопасности – процесс, не привязанный к датам, и все же любая политическая кампания, особенно в Беларуси, особенно сейчас проходит под пристальным вниманием, в том числе и недоброжелателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:

Идет конструктивная, спокойная работа. Уверен, что вот эта стабильность, которая сегодня у нас в стране, будет обеспечена и в ближайшие дни, ближайшие недели. Мы с таким же нормальным рабочим настроением проведем референдум. Мы чувствуем сегодня эту обратную связь.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Тенденция такова: в описанном главой Администрации Президента развитии событий не заинтересованы разве что за границей. Как правило, сбежавшие из Беларуси – люди, натворившие здесь дел. Это те же, кто сделал немало для внутреннего раскола, те, кто призывает к санкциям против нашей страны в эти дни, те, против кого заведены уголовные дела, и те, кто рассчитывает избежать наказания. Ведь те же Польша и Литва, где в основном нашли приют беглые, отказываются выдавать нам лиц, совершивших в том числе и экстремистские преступления в нашей стране.