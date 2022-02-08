Лукашенко поддержал введение «заочного» производства по уголовным делам в отношении беглых обвиняемых

Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также о предстоящем референдуме и провокациях в его преддверии. Это далеко не все острые темы сегодняшнего заседания Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Еще одним вопросом на заседании стало предложение ввести «заочное» производство по уголовным делам в отношении беглых обвиняемых. Подобные подходы давно практикуются во многих странах, в том числе и европейских.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Вносится предложение рассматривать в судах уголовные дела в отношении таких лиц, в случае если нам отказано в выдаче либо если не поступило ответа на запрос о выдаче в заочном порядке. Законопроектом предусмотрены гарантии защиты прав обвиняемых. То есть соблюдены стандарты, которые предусмотрены законодательством как европейских стран, так и стран СНГ, в которых на сегодняшний день работает заочное производство по уголовным делам. Реализация этого института нам позволит обеспечить неотвратимость наказания, а также возмещение ущерба по уголовным делам причиненному лицами, которые совершили преступления.
Предложение Александр Лукашенко поддержал. Уже разработан соответствующий законопроект, который в ближайшее время будет направлен в Палату представителей.