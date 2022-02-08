Лукашенко поддержал введение «заочного» производства по уголовным делам в отношении беглых обвиняемых

Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также о предстоящем референдуме и провокациях в его преддверии. Это далеко не все острые темы сегодняшнего заседания Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину» – читайте здесь.

Еще одним вопросом на заседании стало предложение ввести «заочное» производство по уголовным делам в отношении беглых обвиняемых. Подобные подходы давно практикуются во многих странах, в том числе и европейских.