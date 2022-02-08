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Госсекретарь Совбеза: мы проанализировали события 2020 и 2021 годов и внесли поправки в нормативно-правовую базу

08 февраля 2022 17:44
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Новости Беларуси. В первый раз с начала года Совет безопасности собирается во Дворце Независимости. До референдума 19 дней. Да, обеспечение безопасности – процесс, не привязанный к датам, и все же любая политическая кампания, особенно в Беларуси, особенно сейчас проходит под пристальным вниманием, в том числе и недоброжелателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Напрягают и на внешнем контуре – с запада и юга. Не получилось удушить экономически, взялись за военный шантаж. А как иначе трактовать постоянное присутствие войск НАТО у наших рубежей, изначально заявленное, как временное.

Госсекретарь Совбеза: мы проанализировали события 2020 и 2021 годов и внесли поправки в нормативно-правовую базу-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
На это направлены и меры, скажем так, стратегического сдерживания, меры по обеспечению безопасности. Мы проанализировали события прошлого года, события 2020 года, внесли соответствующие поправки в нормативно-правовую базу по задействованию силового блока всех структур – и Вооруженных Сил, и Министерства по чрезвычайным ситуациям совместно с МВД по применению и задействованию в государственной системе реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований.

Госсекретарь Совбеза: мы проанализировали события 2020 и 2021 годов и внесли поправки в нормативно-правовую базу-4

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# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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