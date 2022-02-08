Госсекретарь Совбеза: мы проанализировали события 2020 и 2021 годов и внесли поправки в нормативно-правовую базу

Новости Беларуси. В первый раз с начала года Совет безопасности собирается во Дворце Независимости. До референдума 19 дней. Да, обеспечение безопасности – процесс, не привязанный к датам, и все же любая политическая кампания, особенно в Беларуси, особенно сейчас проходит под пристальным вниманием, в том числе и недоброжелателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Напрягают и на внешнем контуре – с запада и юга. Не получилось удушить экономически, взялись за военный шантаж. А как иначе трактовать постоянное присутствие войск НАТО у наших рубежей, изначально заявленное, как временное.