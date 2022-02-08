Президент: основное остриё нацелили против членов участковых комиссий. Не дай бог они прикоснутся хоть к одному человеку

Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также провокациях в преддверии важного политического события. Во Дворце Независимости прошло заседание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Под ударом окажется каждый из присутствующих на сегодняшнем совещании, каждый, кто задействован в проведении референдума. Президент предупреждает: легко не будет. И если во время предыдущей электоральной кампании этот момент не совсем учли, то сейчас выводы сделаны.