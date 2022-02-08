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Президент: основное остриё нацелили против членов участковых комиссий. Не дай бог они прикоснутся хоть к одному человеку

08 февраля 2022 17:33
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Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также провокациях в преддверии важного политического события. Во Дворце Независимости прошло заседание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алена Сырова, политический обозреватель:
Под ударом окажется каждый из присутствующих на сегодняшнем совещании, каждый, кто задействован в проведении референдума. Президент предупреждает: легко не будет. И если во время предыдущей электоральной кампании этот момент не совсем учли, то сейчас выводы сделаны.  

Президент: основное остриё нацелили против членов участковых комиссий. Не дай бог они прикоснутся хоть к одному человеку-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Будут давить на предприятия, трудовые коллективы, на работников системы образования, здравоохранения. Главный ресурс – социальные сети и мессенджеры. Но сейчас основное острие нацелили против членов участковых и других комиссий. Мы договаривались, что этих людей надо всячески защитить. И такую команду правоохранительные органы получили. Недавно наш министр внутренних дел об этом говорил. Пусть даже не переживают те, кто сегодня занимается государственными делами. У нас сегодня не та ситуация, что была в 2020 году, и каждого мы сможем защитить. Это наша святая обязанность. Не дай бог они прикоснутся хоть к одному человеку. Вы знаете, что будет.  

Президент: основное остриё нацелили против членов участковых комиссий. Не дай бог они прикоснутся хоть к одному человеку-4

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Иван Кубраков # Игорь Карпенко # Фотофакт

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