«Я никого туда не посылал». Лукашенко прокомментировал вброс о направлении в Сирию белорусских военных
Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также провокациях в преддверии важного политического события. Во Дворце Независимости прошло заседание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
К слову, о сознательности, о которой говорит Президент. Прежде чем сделать свой выбор, каждому не помешало бы самому прочитать проект Конституции и разобраться, а не руководствоваться лишь заголовками, которые часто не корректны или даже лживы. В противном случае может получиться, как накануне вот с этим документом.
Как говорится, следите за руками. Правительство России публикует распоряжение, согласно тексту которого премьер-министр России поручает Минобороны и МИДу России провести переговоры и подписать соглашение с Беларусью о сотрудничестве в оказании гумпомощи Сирии.
Тут же в СМИ появляются заголовки, вольно трактующие официальную формулировку. В частности, специализирующиеся на дестабилизации ситуации в Беларуси последние несколько лет Telegram-каналы тут же раздувают: «молния – белорусских военных отправляют в Сирию». Так распорядилось правительство России. Те, у кого есть привычка читать дальше заголовка, наверняка задались как минимум вопросом о том, с каких пор у правительства России появились полномочия куда-то отправлять белорусских военных. Остальные принялись же улюлюкать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без Президента. Но я никого туда не посылал (читайте далее).
И таких провокаций явно будет больше. Под ударом окажется каждый из присутствующих на сегодняшнем совещании, каждый, кто задействован в проведении референдума.
Лукашенко: пришло время усилить Конституцию положениями, которые будут обеспечивать развитие Беларуси в условиях новых вызовов. Подробнее здесь.