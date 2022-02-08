«Я никого туда не посылал». Лукашенко прокомментировал вброс о направлении в Сирию белорусских военных

Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также провокациях в преддверии важного политического события. Во Дворце Независимости прошло заседание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель: К слову, о сознательности, о которой говорит Президент. Прежде чем сделать свой выбор, каждому не помешало бы самому прочитать проект Конституции и разобраться, а не руководствоваться лишь заголовками, которые часто не корректны или даже лживы. В противном случае может получиться, как накануне вот с этим документом.

Как говорится, следите за руками. Правительство России публикует распоряжение, согласно тексту которого премьер-министр России поручает Минобороны и МИДу России провести переговоры и подписать соглашение с Беларусью о сотрудничестве в оказании гумпомощи Сирии.

Тут же в СМИ появляются заголовки, вольно трактующие официальную формулировку. В частности, специализирующиеся на дестабилизации ситуации в Беларуси последние несколько лет Telegram-каналы тут же раздувают: «молния – белорусских военных отправляют в Сирию». Так распорядилось правительство России. Те, у кого есть привычка читать дальше заголовка, наверняка задались как минимум вопросом о том, с каких пор у правительства России появились полномочия куда-то отправлять белорусских военных. Остальные принялись же улюлюкать.