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«Я никого туда не посылал». Лукашенко прокомментировал вброс о направлении в Сирию белорусских военных

08 февраля 2022 17:30
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Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также провокациях в преддверии важного политического события. Во Дворце Независимости прошло заседание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я никого туда не посылал». Лукашенко прокомментировал вброс о направлении в Сирию белорусских военных-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
К слову, о сознательности, о которой говорит Президент. Прежде чем сделать свой выбор, каждому не помешало бы самому прочитать проект Конституции и разобраться, а не руководствоваться лишь заголовками, которые часто не корректны или даже лживы. В противном случае может получиться, как накануне вот с этим документом.

«Я никого туда не посылал». Лукашенко прокомментировал вброс о направлении в Сирию белорусских военных-4

Как говорится, следите за руками. Правительство России публикует распоряжение, согласно тексту которого премьер-министр России поручает Минобороны и МИДу России провести переговоры и подписать соглашение с Беларусью о сотрудничестве в оказании гумпомощи Сирии.

Тут же в СМИ появляются заголовки, вольно трактующие официальную формулировку. В частности, специализирующиеся на дестабилизации ситуации в Беларуси последние несколько лет Telegram-каналы тут же раздувают: «молния – белорусских военных отправляют в Сирию». Так распорядилось правительство России. Те, у кого есть привычка читать дальше заголовка, наверняка задались как минимум вопросом о том, с каких пор у правительства России появились полномочия куда-то отправлять белорусских военных. Остальные принялись же улюлюкать.

«Я никого туда не посылал». Лукашенко прокомментировал вброс о направлении в Сирию белорусских военных-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без Президента. Но я никого туда не посылал (читайте далее).  

«Я никого туда не посылал». Лукашенко прокомментировал вброс о направлении в Сирию белорусских военных-10

И таких провокаций явно будет больше. Под ударом окажется каждый из присутствующих на сегодняшнем совещании, каждый, кто задействован в проведении референдума.

Лукашенко: пришло время усилить Конституцию положениями, которые будут обеспечивать развитие Беларуси в условиях новых вызовов. Подробнее здесь.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Михаил Мишустин # Фотофакт

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