Игорь Марзалюк об убийстве сотрудника КГБ: это уже не разница во мнениях, это экстремизм, патологическая ненависть к своей стране

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я, еще 10 лет назад работая редактором в новостях, выпустил в эфир сюжет, который повествовал о военно-патриотическом лагере. Составной частью этого сюжета было то, как дети собирают автоматы и пулеметы, пистолеты, стреляют из этого. Я получил ноту из здесь находящегося подразделения ООН, что мы нарушаем права ребенка. Мы показали человека маленького с автоматом. Мы навязываем ребенку военную страшилку.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Интересно, в Израиле тоже тотально виноваты? А система военно-патриотического воспитания в США, в основе которой скаутинг, это тоже неправильно? Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это другое. После того, как у нас (в мировом сообществе) появился гей-вертолет, трансгендеров принимают служить в Америке, это утвердили на уровне законодательства. Кирилл Казаков:

Они на Олимпиаду ездят. Вера Широкая:

Да, 142 спортсмена из 25 стран. Вот это страшно. Есть такое понятие – милитаризация общества, все мы боимся. Оборонно-спортивные лагеря у нас боятся. Не надо бояться. Пусть это будет военно-патриотический лагерь со сборкой автомата, пусть это будет пресс. И нам бояться не надо.

Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214 МВД Беларуси:

Полностью поддерживаю. Не было такого времени, чтобы территория какого-то государства не защищалась. Все государства себя защищают. Как ни парадоксально, не наступил общий мир, когда львенок с ягненком играют. Армия будет всегда. Кирилл Казаков:

Ребенок в танчики будет играть – это нормально, а автомат собирать – это плохо. Андрей Дудкин:

Кадры надо пополнять, это надо делать постоянно, солдат надо растить. Когда мы дали детям военно-патриотическое воспитание, они готовы стать военнослужащими, хорошо, но ведь не все станут. Кто-то должен стать хорошим механизатором, кто-то должен стать хорошим рабочим. И мы, военные, стараемся это объяснить: ребята, вы не все станете, мы хотим вас видеть на факультете у нас, в академии, у нас в рядах, но вы должны еще… Ребятам, которые уходят на гражданку, мы говорим: парни, главное, будьте хорошими строителями, механизаторами, хлеб добывайте. Алена Сырова, СТВ:

А внутри с собой что они должны унести? Понятно, что не только ограничиться сборкой-разборкой автомата. Андрей Дудкин:

Они должны унести уверенность, что у нас есть солдаты, офицеры, которые человечные, нормально к людям относятся (не страшилки), которые могут дружить, разговаривать.

Алена Сырова:

Тогда это об имидже армии, силовых структур. А патриотизм? Игорь Марзалюк:

Патриотизм – это любовь к своей земле, своему единственному национальному дому, другого нет. Что касается оппозиционеров и всех остальных – это разница во мнениях, если они отличные от нас. Кирилл Казаков:

Эта разница во мнениях начинает убивать. Игорь Марзалюк:

Подожди, это уже не разница во мнениях, это уже экстремизм, патологическая ненависть к своей стране. Патриотизм учит любить, сопереживать, коллективной солидарности. Кирилл Казаков:

Тогда откуда эта искривленная реальность в Telegram-каналах живет? Андрей Дудкин:

Этот же человек [Андрей Зельцер – прим. ред.] стрелял реально в ненавистную ему страну, он не стрелял в Диму [Дмитрий Федосюк – прим. ред.], он стрелял в сердце этой страны. Кирилл Казаков:

Он же где-то почерпнул эту информацию. Игорь Марзалюк:

Отсутствие системной вменяемой, адекватной исторической политики, когда через вот эти вещи, через игнорирование гуманитарного блока в угоду чужим интересам, который был в свое время уничтожен, вбрасываются чужие идеи, заявляется, что в таком объеме философия, история, политология не нужны, в таком объеме гуманитарный цикл не нужен, а в результате мы получаем Иванов, не помнящих своего родства, потому что патриот никогда, зная трагедию Хатыни, не будет себя вести так. А когда этого не дают нормально и системно, он читает сказки про то, что было три оккупации Беларуси, что первая оккупация была с 1918 по 1941 год, вторая была с 1941 по 1944-й, а потом она сменилась третьей – советской оккупацией, которая длится до сих пор. В Telegram-каналах и в интернете он читает.