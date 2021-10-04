Игорь Марзалюк об убийстве сотрудника КГБ: это уже не разница во мнениях, это экстремизм, патологическая ненависть к своей стране
Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я, еще 10 лет назад работая редактором в новостях, выпустил в эфир сюжет, который повествовал о военно-патриотическом лагере. Составной частью этого сюжета было то, как дети собирают автоматы и пулеметы, пистолеты, стреляют из этого. Я получил ноту из здесь находящегося подразделения ООН, что мы нарушаем права ребенка. Мы показали человека маленького с автоматом. Мы навязываем ребенку военную страшилку.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Интересно, в Израиле тоже тотально виноваты? А система военно-патриотического воспитания в США, в основе которой скаутинг, это тоже неправильно?
Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это другое. После того, как у нас (в мировом сообществе) появился гей-вертолет, трансгендеров принимают служить в Америке, это утвердили на уровне законодательства.
Кирилл Казаков:
Они на Олимпиаду ездят.
Вера Широкая:
Да, 142 спортсмена из 25 стран. Вот это страшно. Есть такое понятие – милитаризация общества, все мы боимся. Оборонно-спортивные лагеря у нас боятся. Не надо бояться. Пусть это будет военно-патриотический лагерь со сборкой автомата, пусть это будет пресс. И нам бояться не надо.
Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214 МВД Беларуси:
Полностью поддерживаю. Не было такого времени, чтобы территория какого-то государства не защищалась. Все государства себя защищают. Как ни парадоксально, не наступил общий мир, когда львенок с ягненком играют. Армия будет всегда.
Кирилл Казаков:
Ребенок в танчики будет играть – это нормально, а автомат собирать – это плохо.
Андрей Дудкин:
Кадры надо пополнять, это надо делать постоянно, солдат надо растить. Когда мы дали детям военно-патриотическое воспитание, они готовы стать военнослужащими, хорошо, но ведь не все станут. Кто-то должен стать хорошим механизатором, кто-то должен стать хорошим рабочим. И мы, военные, стараемся это объяснить: ребята, вы не все станете, мы хотим вас видеть на факультете у нас, в академии, у нас в рядах, но вы должны еще… Ребятам, которые уходят на гражданку, мы говорим: парни, главное, будьте хорошими строителями, механизаторами, хлеб добывайте.
Алена Сырова, СТВ:
А внутри с собой что они должны унести? Понятно, что не только ограничиться сборкой-разборкой автомата.
Андрей Дудкин:
Они должны унести уверенность, что у нас есть солдаты, офицеры, которые человечные, нормально к людям относятся (не страшилки), которые могут дружить, разговаривать.
Алена Сырова:
Тогда это об имидже армии, силовых структур. А патриотизм?
Игорь Марзалюк:
Патриотизм – это любовь к своей земле, своему единственному национальному дому, другого нет. Что касается оппозиционеров и всех остальных – это разница во мнениях, если они отличные от нас.
Кирилл Казаков:
Эта разница во мнениях начинает убивать.
Игорь Марзалюк:
Подожди, это уже не разница во мнениях, это уже экстремизм, патологическая ненависть к своей стране. Патриотизм учит любить, сопереживать, коллективной солидарности.
Кирилл Казаков:
Тогда откуда эта искривленная реальность в Telegram-каналах живет?
Андрей Дудкин:
Этот же человек [Андрей Зельцер – прим. ред.] стрелял реально в ненавистную ему страну, он не стрелял в Диму [Дмитрий Федосюк – прим. ред.], он стрелял в сердце этой страны.
Кирилл Казаков:
Он же где-то почерпнул эту информацию.
Игорь Марзалюк:
Отсутствие системной вменяемой, адекватной исторической политики, когда через вот эти вещи, через игнорирование гуманитарного блока в угоду чужим интересам, который был в свое время уничтожен, вбрасываются чужие идеи, заявляется, что в таком объеме философия, история, политология не нужны, в таком объеме гуманитарный цикл не нужен, а в результате мы получаем Иванов, не помнящих своего родства, потому что патриот никогда, зная трагедию Хатыни, не будет себя вести так. А когда этого не дают нормально и системно, он читает сказки про то, что было три оккупации Беларуси, что первая оккупация была с 1918 по 1941 год, вторая была с 1941 по 1944-й, а потом она сменилась третьей – советской оккупацией, которая длится до сих пор. В Telegram-каналах и в интернете он читает.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Эта ситуация – это яркий пример того, как два молодых гражданина нашей страны пошли по разному пути. Они были талантливы во всем. Но один пошел по деструктивному сценарию, он попал в поток, который заставил его поднять оружие. И второй пример – пример высшей степени проявления патриотизма, это готовность отдать жизнь за родину. Военный патриотизм – это как составляющая часть.
Кирилл Казаков:
Они оба были воспитаны в одном и том же городе, в одной и той же стране на одной и той же исторической науке. Как сделать так, чтобы таких, как он, не было?
Игорь Марзалюк:
Они воспитаны по-разному, по-разному социализированы. Давайте откровенно говорить. Когда мы вырубали эту гуманитарную составляющую, это произошло не сегодня, позавчера произошло. Когда мы под шумок об оптимизации все это вырубили, выбросили за периметр, люди, которые прошли через силовой блок, через армию, через военное училище, они это получили в полном объеме. А значительная часть вообще об этом не догадывалась. Если мы проведем социологический опрос в определенных сегментах, они нам покажут очень интересный уровень знаний даже о событиях Великой Отечественной войны, не говоря уже обо всем остальном. Поэтому свобода выбора – свободой выбора, но обязательные элементы социализации, связанные с патриотическим воспитанием, должны быть от детского сада и, извините, если не до гробовой доски, то 70 лет. Каждый человек нашей страны не должен быть историком, но он должен знать знаковые символы, коллективные места боли, памяти, трагедии и величия нации, тогда он будет жить в пространстве вечной Беларуси. Как говорил великий французский президент Шарль де Голль: «Я родился с чувством вечности Франции и с чувством ответственности за Францию». Когда человек ответственен за свою страну, он в своего брата не стреляет. Он понимает, что он должен с ним договариваться. А брать в руки оружие он имеет право только в одном случае – когда какая-нибудь сволочь нападает на его страну. Иначе он становится полицаем и лижет чужие сапоги.
Александр Лукьянов:
Я новый руководитель, но мы начнем с того, что такую социологию проведем, чтобы понять предмет, почему у нас эта ситуация произошла. Даже 10-15 лет, ведь были тенденции, почему мы допустили это? Мы это сделаем.