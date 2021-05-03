Игорь Марзалюк: «На все эти лживые заявления про 3% люди ответили символической манифестацией на уровне знаков и символов»

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Алексей Голиков, блогер : Одна сторона показывала, насколько все плохо, насколько Беларусь новая, вторая – показывала надои и удои. А мне захотелось увидеть самому в первую очередь и убедиться, где же правда, и этой правдой поделиться со всеми остальными.

Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»: Я попробовал пообщаться – и одна сторона приукрашивает, и другая. Вопрос в том, что у одной стороны есть право приукрашивать, потому что любое государство – это компромисс граждан и внутренней силы, которая осуществляет над этими гражданами контроль. Мы осуществляем обмен своими свободами.

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самое главное, что произошло, почему красно-зеленых флагов стало много и люди стали их позиционировать, – это то, что произошла самоорганизация сторонников власти. На все эти лживые заявления про 3 % люди ответили символической манифестацией на уровне знаков и символов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А вам не кажется, что мы сейчас себе где-то противоречим? Мы говорим, что не появилось новой нации в августе, а мне кажется, что это самоорганизация, движение «Патриотов Беларуси», выход блогера Голикова. Как вы говорите, мы, защитники нынешнего государственного строя, сформировали некое общество, которое конкретно себя обозначило тем флагом.

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