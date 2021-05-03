«Делал то, что по внутреннему наитию». Алексей Голиков о том, почему ходил на митинги в Бресте

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алексей, ты взял телефон и пошел на митинги в Бресте. Зачем тебе это надо было? Это был август.
Алексей Голиков, блогер:
Бесспорно, я не готов публично называть себя патриотом – пусть общество назовет или государство признает. В тот момент просто сыграло внутреннее чувство, что нужно было что-то делать. Я не спрашивал разрешение у кого-то на это. Делал то, что по внутреннему наитию. Я понимал, что нужно показать реальность, которая есть, а не ту, которую нам пытаются показать две стороны. Одна сторона показывала, насколько все плохо, насколько Беларусь новая, вторая – показывала надои и удои. А мне захотелось увидеть самому в первую очередь и убедиться, где же правда, и этой правдой поделиться со всеми остальными. И только для той цели, чтобы показать, что и одна сторона приукрашивает, и другая, чтобы люди остановились, успокоились и разобрались, потому что на улице, в толпе разобраться невозможно.