«Делал то, что по внутреннему наитию». Алексей Голиков о том, почему ходил на митинги в Бресте

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Алексей, ты взял телефон и пошел на митинги в Бресте. Зачем тебе это надо было? Это был август.