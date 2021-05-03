«Позволю себе напомнить просто двумя словами». Игорь Марзалюк рассказал, как появилась бело-красно-белая палитра флага
Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Николай Бузин, заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Беларуси, доктор военных наук, профессор:
Не будем уходить в геральдику, геральдику делают люди, и это историческая преемственность. Геральдические символы могут как объединять людей, так и разъединять их. И ярчайший пример, наверное, Белая и Красная розы – война огромная.
Вадим Гигин, политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Йорков и Ланкастеров.
Николай Бузин:
Да, десятки лет, тысячи жертв. То же самое и у нас сегодня пытаются сделать. Это не наш выбор, нам этот выбор пытаются навязать, это первое. Перечеркнуть нашу историю и то, что было многие десятилетия у нас, на нашем этом клочке земли, на котором мы сегодня живем. Посмотрите: говорят, есть государственный подход, есть невероятные или новый подход, как угодно сейчас называйте.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Новая Беларусь – такое понятие уже устоявшееся.
Николай Бузин:
У нас сегодня есть гербы в каждом буквально районе, в каждом населенном пункте, во многих населенных пунктах. Их около 200 в общей сложности. Мы ни от чего не отказываемся. Герб Витебска – это всадник на коне или «Погоня», но она наша «Погоня», не на дыбах сделана, а исторически использована, который использовался 100, 200, 300 лет он использовался. И сегодня в государственной геральдике он используется, мы от него не отказываемся.
Вадим Гигин:
Если говорить о геральдике, знаете, какой самый древний символ Беларуси, найденный у нас?
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Трезубец из Заславля.
Вадим Гигин:
Это трезубец 1001 года в Заславле – печатка князя Изяслава. То есть у нас трезубец появился раньше, чем в Украине. И что из этого? Разные символы были. Например, вы знаете, что двуглавый орел у нас появился раньше, чем он стал гербом Российской империи или Московского царства. Почему? Это был символ Византии, это был символ православия и символ борьбы за православие, которое подвергалось здесь одно время угнетению.
Игорь Марзалюк:
Я позволю себе напомнить просто двумя словами, почему бело-красно-белая палитра возникла. Если не выдумки брать от Северинца и от всех остальных, а то, что вкладывали в содержание те, кто создавал первоначально, когда он был нейтральный в 1917 году. Белый фон – это Белая Русь, Беларусь обыгрывалась через белые полотнища, а красная полоса посередине символизировала красный флаг, символ социальной революции 1917 года. Потому что они все были социалистами, и это расписано.
Вадим Гигин:
Еще одна страничка. Герб «Погоня» не сразу стал гербом.