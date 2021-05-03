«Позволю себе напомнить просто двумя словами». Игорь Марзалюк рассказал, как появилась бело-красно-белая палитра флага

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Николай Бузин, заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Беларуси, доктор военных наук, профессор:

Не будем уходить в геральдику, геральдику делают люди, и это историческая преемственность. Геральдические символы могут как объединять людей, так и разъединять их. И ярчайший пример, наверное, Белая и Красная розы – война огромная.

Вадим Гигин, политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Йорков и Ланкастеров. Николай Бузин:

Да, десятки лет, тысячи жертв. То же самое и у нас сегодня пытаются сделать. Это не наш выбор, нам этот выбор пытаются навязать, это первое. Перечеркнуть нашу историю и то, что было многие десятилетия у нас, на нашем этом клочке земли, на котором мы сегодня живем. Посмотрите: говорят, есть государственный подход, есть невероятные или новый подход, как угодно сейчас называйте.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Новая Беларусь – такое понятие уже устоявшееся. Николай Бузин:

У нас сегодня есть гербы в каждом буквально районе, в каждом населенном пункте, во многих населенных пунктах. Их около 200 в общей сложности. Мы ни от чего не отказываемся. Герб Витебска – это всадник на коне или «Погоня», но она наша «Погоня», не на дыбах сделана, а исторически использована, который использовался 100, 200, 300 лет он использовался. И сегодня в государственной геральдике он используется, мы от него не отказываемся. Вадим Гигин:

Если говорить о геральдике, знаете, какой самый древний символ Беларуси, найденный у нас? Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Трезубец из Заславля.