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Лилия Ананич: то, что мы увидели на том же Купаловском театре, который государство выпестовало, фактически один к одному картинка Великой Отечественной войны

03 мая 2021 19:27
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Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

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Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прозвучало из уст ветерана Великой Отечественной войны, что мы не можем дать отпор. Мы дадим отпор и даем достойный отпор, в том числе и законодательный. Был вопрос, как разработчики закона относились. Во-первых, то, что мы увидели на улицах и площадях, то, что мы увидели на том же Купаловском театре, который государство выпестовало. Фактически один к одному картинка Великой Отечественной войны – такой же флаг висел на этом здании. Нас ужаснуло, и поэтому Президент сделал этот акцент, что должен быть разработан конкретный, четкий законодательный акт, который будет барьером, противодействием реабилитации нацизма, нацистских преступников и их пособников.

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Лилия Ананич: то, что мы увидели на том же Купаловском театре, который государство выпестовало, фактически один к одному картинка Великой Отечественной войны-1

Очень важно, и это прописано сегодня в законе – в Республике Беларусь запрещается реабилитация нацизма, нацистских преступников и их пособников. Когда мы говорим «нацистских преступников», то понятно, что это преступники, которые в 1945 году, Нюрнбергский трибунал, и все там определено. В нашем законе речь идет и о нацистских пособниках, нацистской атрибутике и символике, а также о символике и атрибутике тех организаций, которые сотрудничали с фашистами в годы войны. Это принципиальная составляющая.

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# Герб и флаг Беларуси # общество # Лилия Ананич # Фотофакт

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