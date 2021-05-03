Лилия Ананич: то, что мы увидели на том же Купаловском театре, который государство выпестовало, фактически один к одному картинка Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Ветеран ВОВ о людях с бчб-флагами: эта маленькая горстка победителей и ветеранов, которая осталась, не может дать им ответ, дать им бой

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Прозвучало из уст ветерана Великой Отечественной войны, что мы не можем дать отпор. Мы дадим отпор и даем достойный отпор, в том числе и законодательный. Был вопрос, как разработчики закона относились. Во-первых, то, что мы увидели на улицах и площадях, то, что мы увидели на том же Купаловском театре, который государство выпестовало. Фактически один к одному картинка Великой Отечественной войны – такой же флаг висел на этом здании. Нас ужаснуло, и поэтому Президент сделал этот акцент, что должен быть разработан конкретный, четкий законодательный акт, который будет барьером, противодействием реабилитации нацизма, нацистских преступников и их пособников.

Об экстремизме, массовых мероприятиях и недопущении реабилитации нацизма. Какие резонансные законопроекты одобрили в Беларуси?