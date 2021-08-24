Игорь Карпенко: «Важнейшая задача школы – укрепление сотрудничества с семьёй»

Зачастую школа выполняет функции родителей. Но, как говорится, в таком воспитании детей школа должна быть не вместо семьи, а вместе с семьей. Министр образования рассказал о проекте «Родительские университеты».

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Важнейшая задача школы – укрепление сотрудничества с семьей. Вместе с тем организующим началом семейного воспитания, безусловно, должны выступать учреждения образования. Поскольку еще не все родители понимают, что они в первую очередь ответственны за воспитание и образование ребенка. А доходчиво и с опорой на закон им это не всегда объясняют. В связи с этим планируем реализовывать проект «Родительский университет», а также иные общественные инициативы. Тем самым решим проблему ответственности сторон.

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