Прямой эфир

Игорь Карпенко: «Важнейшая задача школы – укрепление сотрудничества с семьёй»

24 августа 2021 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком образования. В Минск прибыли свыше тысячи учителей, преподавателей высших, средних, профессионально-технических заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко: «Важнейшая задача школы – укрепление сотрудничества с семьёй»-1

Зачастую школа выполняет функции родителей. Но, как говорится, в таком воспитании детей школа должна быть не вместо семьи, а вместе с семьей. Министр образования рассказал о проекте «Родительские университеты».

Игорь Карпенко: «Важнейшая задача школы – укрепление сотрудничества с семьёй»-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Важнейшая задача школы – укрепление сотрудничества с семьей. Вместе с тем организующим началом семейного воспитания, безусловно, должны выступать учреждения образования. Поскольку еще не все родители понимают, что они в первую очередь ответственны за воспитание и образование ребенка. А доходчиво и с опорой на закон им это не всегда объясняют. В связи с этим планируем реализовывать проект «Родительский университет», а также иные общественные инициативы. Тем самым решим проблему ответственности сторон.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»

Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены

«Не пришел в школу – можешь самостоятельно изучить». Игорь Карпенко показал Президенту новый ресурс для школьников

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко об образовании белорусов за рубежом: там не столько обучают, они им промывают мозги и забрасывают к нам как агентуру
24 августа 2021 17:46

Лукашенко об образовании белорусов за рубежом: там не столько обучают, они им промывают мозги и забрасывают к нам как агентуру

Вадим Гигин: «У нас хорошее новое поколение, с ними просто нужно разговаривать»
24 августа 2021 17:39

Вадим Гигин: «У нас хорошее новое поколение, с ними просто нужно разговаривать»

Александр Лукашенко: я благодарю недрогнувших и всю нашу педагогическую общественность за профессионализм и гражданскую позицию
24 августа 2021 17:31

Александр Лукашенко: я благодарю недрогнувших и всю нашу педагогическую общественность за профессионализм и гражданскую позицию