Александр Лукашенко: я благодарю недрогнувших и всю нашу педагогическую общественность за профессионализм и гражданскую позицию

Работа для них началась в понедельник, 23 августа. Обсуждения прошли в рамках диалоговых площадок и секций. Ну а во вторник в Минске все они собрались на большой педсовет. Всего порядка 900 человек. Новый Кодекс об образовании, престиж учителя, как вырастить патриота и кто в ответе за воспитание наших детей – это лишь часть вопросов, на которые пришлось искать ответы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня я благодарю недрогнувших и в вашем лице всю нашу педагогическую общественность за профессионализм, преданность своему делу и гражданскую позицию, от которой зависело многое. Вы сделали все, чтобы наши детишки учились, когда мы ничего не знали про вирус и было страшно ходить на работу. Знаю, какие угрозы сыпались в ваш адрес, когда начались бунты и блицкриг, особенно в Минске. В условиях травли вы мужественно делали свою работу: учили, воспитывали, терпеливо общались с агрессивно настроенными родителями.

Я знаю все, как во многом благодаря вам удалось удержать подростков от противоправных действий, пусть и не всех, как вы чуть ли не за руку их ловили. Эти дети, их родители сегодня должны сделать выводы и по-новому взглянуть на миссию учителя, его роль в судьбе народа и в судьбе нашей страны. Вы в очередной раз подтвердили, что образование – это не сфера услуг, не бизнес, а оплот нашей государственности, социально значимая отрасль экономики.

Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности (читайте далее).