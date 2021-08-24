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Вадим Гигин: «У нас хорошее новое поколение, с ними просто нужно разговаривать»

24 августа 2021 17:39
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Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком образования. В Минск прибыли свыше тысячи учителей, преподавателей высших, средних, профессионально-технических заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Гигин: «У нас хорошее новое поколение, с ними просто нужно разговаривать»-1

Белорусское образование котируется в мире, айтишников и врачей иностранные компании рекрутировали отнюдь не из-за сердобольности. Но в багаже знаний должно быть и понятие родины. Космополитизм – отнюдь не философская парадигма.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белгосуниверситета:
У нас на факультете ребята довольно эмоциональные, где-то даже сентиментальные. Таким и должен быть по большому счету гуманитарий. Это не только разум, но и душа. Найти здесь компромисс, баланс, да и нужно ли его искать? У нас очень хорошие студенты, у нас хорошее новое поколение, с ними просто нужно разговаривать. Идти к ним, понимать то, чем они живут, но не бежать за молодежью. Как говорят некоторые: «Пошли все в Telegram, давайте и мы туда пойдем», – с умом нужно подходить. Молодых людей нужно вести за собой, а сделать это можно только собственным примером.

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# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Вадим Гигин # Фотофакт

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