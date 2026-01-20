Нападающий минского «Динамо» Галиев признан лучшим игроком дня в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев признан лучшим игроком дня в Континентальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В выездном поединке против СКА из Санкт-Петербурга форвард оформил голевой дубль и помог «зубрам» одержать важную викторию – 4:3. Россиянин открыл счет в этой встрече на экваторе первого периода, а за 30 секунд до финальной сирены поставил победную точку.

Кроме того, он трижды бросил по воротам соперника. Для Галиева это третий дубль в карьере. Впервые за три сезона в КХЛ он забил 10 голов в регулярном чемпионате. В нынешнем розыгрыше Станислав набрал 19 очков. Столичный клуб на данный момент занимает вторую строчку в таблице Западной конференции.

Следующий матч команда Дмитрия Квартальнова проведет уже 21 января, в гостях наши парни сыграют против действующего обладателя Кубка Гагарина – ярославского «Локомотива».