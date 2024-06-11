Был одним из первых, кто встал на защиту Родины. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Письмо о своем дедушке прислала Миренкова Татьяна.
«Хочу рассказать о своем дедушке Миренкове Иване Парфирьевиче, только знаю о нем очень мало. В звании капитана проходил службу в 17-м пулеметном батальоне. Часть стояла под Белостоком и в первые дни войны он был одним из первых, кто пытался остановить врага.
В июне 1941 года Иван Миренков пропал без вести. Найти хоть какие-то следы, хоть какую то информацию не получилось. Очень горжусь своим дедом и надеюсь, что благодаря вашему проекту память о нем будет жива».
Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы по 3 июля 2024 года включительно на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!