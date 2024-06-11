Лукашенко: мы должны провести выборы Президента достойно, не обидеть людей

Игорь Карпенко доложил главе государства о подготовке к предстоящей президентской кампании. Она является частью избирательного цикла, через который сегодня проходит Беларусь по новому законодательству, которое дорабатывали с учетом обновленной Конституции. Как доложил председатель ЦИК, Избирательный кодекс апробировали в ходе единого дня голосования. Результаты проанализировали и выявили ряд некритичных нюансов, которые предстоит доработать к началу президентской кампании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время непростое, но пока половину пути мы прошли довольно успешно. Дай бог, чтобы и до выборов так было. Ты предлагаешь определиться хотя бы в первом приближении о выборах Президента, когда их лучше проводить. Парламент примет решение. Но мы обсудим некоторые детали этих выборов, начиная от приглашения международных наблюдателей и заканчивая работой с избирателями. Я готов эти вопросы в первом приближении обсудить. Я думаю, формальных проблем не будет, с принятием решений, других вопросов. Мы должны провести выборы достойно. Не обидеть людей. Вот это главное. Выборы – для народа, для нашего государства.

Отметим, согласно законодательству выдвижение кандидатов в Президенты возможно только через сбор подписей. Необходимо не менее 100 тысяч. Дату президентских выборов определит Палата представителей. Они должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Сегодня ЦИК продолжает работу по правовому просвещению граждан, работает с активом, кто занимался организацией голосования в ЕДГ. Уже проведен ряд семинаров с местными исполкомами. Также в ходе доклада Игорь Карпенко затронул тему присутствия международных наблюдателей.