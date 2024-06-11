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Стали известны результаты второго ЦЭ по государственным языкам

11 июня 2024 13:39
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Новости Беларуси. Стали известны итоги второго централизованного экзамена по государственным языкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 100 баллов набрали 469 человек: 292 – по русскому и 177 – по белорусскому.

Стали известны результаты второго ЦЭ по государственным языкам-1

Напомним, выпускники прошли испытание 30 мая. В нем приняли участие 55,5 тысячи человек. Все они, как показали итоги, справились с экзаменом. Информацию о результатах ЦЭ, а также скан-копии своих работ абитуриенты могут получить в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний.

# Вступительная кампания # общество

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