Стали известны результаты второго ЦЭ по государственным языкам

Новости Беларуси. Стали известны итоги второго централизованного экзамена по государственным языкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 100 баллов набрали 469 человек: 292 – по русскому и 177 – по белорусскому.

Напомним, выпускники прошли испытание 30 мая. В нем приняли участие 55,5 тысячи человек. Все они, как показали итоги, справились с экзаменом. Информацию о результатах ЦЭ, а также скан-копии своих работ абитуриенты могут получить в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний.