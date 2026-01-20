Центр пляжных видов спорта открылся в Минске

Это уникальный объект, аналог которого в Европе встретишь не часто. Теперь у национальной команды Беларуси по пляжному футболу появился свой дом в самом центре Минска и возможность в минус 20 тренироваться. Что, конечно, эффективно скажется и на результатах. Скоро наших ребят ждет и Евролига, и квалификация к чемпионату мира 2027 года. Центр соответствует самым высоким стандартам.