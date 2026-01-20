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Центр пляжных видов спорта открылся в Минске

20 января 2026 18:24
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Оазис лета среди зимы, тонны песка вокруг снежного одеяла. В Минске открыли центр пляжных видов спорта «Песчаная дюна», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центр пляжных видов спорта открылся в Минске-2

Это уникальный объект, аналог которого в Европе встретишь не часто. Теперь у национальной команды Беларуси по пляжному футболу появился свой дом в самом центре Минска и возможность в минус 20 тренироваться. Что, конечно, эффективно скажется и на результатах. Скоро наших ребят ждет и Евролига, и квалификация к чемпионату мира 2027 года. Центр соответствует самым высоким стандартам. 

Центр пляжных видов спорта открылся в Минске-4

«Песочная дюна» трансформируется в разные площадки, так что теперь возможностей появится в разы больше как у спортсменов-профессионалов, так и у молодежи. Смогут хорошо провести время и любители активного отдыха.

Подробнее в видео.

# Футбол Беларуси

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