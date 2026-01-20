Большой биатлон в Беларуси! 4-й этап Кубка Содружества примут «Раубичи»
Большой биатлон в Беларуси. Четвертый этап Кубка Содружества пройдет в «Раубичах» с 23 по 25 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнейшие стреляющие лыжники нашей страны и России поспорят за награды в пяти дисциплинах. Бесспорно, такой масштаб турнира надо видеть своими глазами.
Что приготовили организаторы не только для участников, но и для болельщиков, узнавала Юлия Силипицкая.
К спортивному празднику уже все готово, остались лишь штрихи. Главное, что к нам пожаловала самая настоящая зима. Столбик термометра показывает -20, и деревья стоят в серебре. Настроение прекрасное.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Белорусские этапы Кубка Содружества – весьма щекотливая тема, потому что главный вопрос – снег, а точнее, отсутствие его. Но в этом году небесная канцелярия сделала царский подарок. Пока в городах боролись со снегопадом, «Раубичи» ликовали. И за долгое время в этом году четвертый этап Кубка Содружества пройдет при хорошем снежном покрове. Тем более что на эти выходные обещают хороший морозец.
Беларусь представят 16 сильнейших биатлонистов, Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский, Анна Соло и другие, включая известных гостей, всего около 100 участников. Наши ребята и тренеры настроены на победы.
Юрий Альберс, государственный тренер национальной команды Беларуси по биатлону:
Команда готовилась, чтобы показать здесь высокий результат. Никто не собирается прогулять. Если мы могли себе позволить пропустить, лидеры, этап Кубка России, чтобы подготовиться лучше к нашим соревнованиям... Секрета в этом нет. Ожидаем упорную красивую борьбу белорусских спортсменов совместно с российскими.
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