Большой биатлон в Беларуси! 4-й этап Кубка Содружества примут «Раубичи»

Большой биатлон в Беларуси. Четвертый этап Кубка Содружества пройдет в «Раубичах» с 23 по 25 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнейшие стреляющие лыжники нашей страны и России поспорят за награды в пяти дисциплинах. Бесспорно, такой масштаб турнира надо видеть своими глазами. Что приготовили организаторы не только для участников, но и для болельщиков, узнавала Юлия Силипицкая.

К спортивному празднику уже все готово, остались лишь штрихи. Главное, что к нам пожаловала самая настоящая зима. Столбик термометра показывает -20, и деревья стоят в серебре. Настроение прекрасное.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Белорусские этапы Кубка Содружества – весьма щекотливая тема, потому что главный вопрос – снег, а точнее, отсутствие его. Но в этом году небесная канцелярия сделала царский подарок. Пока в городах боролись со снегопадом, «Раубичи» ликовали. И за долгое время в этом году четвертый этап Кубка Содружества пройдет при хорошем снежном покрове. Тем более что на эти выходные обещают хороший морозец.

Беларусь представят 16 сильнейших биатлонистов, Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский, Анна Соло и другие, включая известных гостей, всего около 100 участников. Наши ребята и тренеры настроены на победы.