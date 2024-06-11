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Ветераны из Гомельской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости

11 июня 2024 13:43
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Новости Беларуси. Ветераны из Гомельской области 11 июня побывали во Дворце Независимости на экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветераны из Гомельской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости-1

Все они эту поездку в Минск ждали давно. Посетителям рассказали историю чуть ли не каждого кабинета. Под сводами этого монументального сооружения, действительно, много поразительного. И от гостей не скрывали ничего.

Ветераны из Гомельской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости-4

Татьяна Сабко, заместитель начальника отдела по идеологическим и административным вопросам ОАО «Гомельстекло»:
Это вообще моя самая большая мечта. И она сегодня сбылась. Эмоции зашкаливают.

Ветераны из Гомельской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости-7

Виктор Битюков, председатель Совета ветеранов Белорусского металлургического завода:
Первоначальные впечатления невозможно объяснить. Красиво! Гордость берет, что все сделано именно здесь, не за границей.

# Государственная социальная политика # общество

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