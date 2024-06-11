Ветераны из Гомельской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Ветераны из Гомельской области 11 июня побывали во Дворце Независимости на экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ветераны из Гомельской области 11 июня побывали во Дворце Независимости на экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они эту поездку в Минск ждали давно. Посетителям рассказали историю чуть ли не каждого кабинета. Под сводами этого монументального сооружения, действительно, много поразительного. И от гостей не скрывали ничего.
Татьяна Сабко, заместитель начальника отдела по идеологическим и административным вопросам ОАО «Гомельстекло»:
Это вообще моя самая большая мечта. И она сегодня сбылась. Эмоции зашкаливают.
Виктор Битюков, председатель Совета ветеранов Белорусского металлургического завода:
Первоначальные впечатления невозможно объяснить. Красиво! Гордость берет, что все сделано именно здесь, не за границей.